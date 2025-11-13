Latin Grammy 2025: Bad Bunny lidera la gran noche en Las Vegas con 12 nominaciones

La música latina vive su noche más esperada hoy jueves 13 de noviembre, cuando se celebra la 26ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La gala, producida por Televisa Univision, comenzará a las 8:00 p.m. y será transmitida por Univision, Unimás, Galavisión y ViX, además de TNT y HBO Max para Latinoamérica.

Este año, el gran protagonista es Bad Bunny, quien lidera la lista de nominados con 12 candidaturas gracias a su álbum Debí Tirar Más Fotos.

El artista puertorriqueño compite en categorías clave como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, con temas como Baile Inolvidable y DTMF. Le siguen el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor mexicano Édgar Barrera, ambos con 10 nominaciones, confirmando la diversidad y fuerza creativa de la música latina actual.

La ceremonia contará con la conducción de Maluma, quien debuta como anfitrión, y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, que regresa por octava ocasión. Además, se rendirá homenaje al legendario Raphael, reconocido como Persona del Año 2025 por su trayectoria de más de seis décadas.

El espectáculo promete actuaciones memorables con un cartel que incluye a Bad Bunny, Karol G, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte, Christian Nodal, Morat, Nathy Peluso, Pepe Aguilar, Grupo Frontera, Aitana, Liniker, DannyLux, Iván Cornejo, Joaquina, Elena Rose, Kakalo y Carlos Santana, entre otros.

Entre las novedades de esta edición destacan dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces, que reflejan la evolución de los sonidos y la conexión con las tradiciones culturales.

La gala no solo premiará lo mejor de la música latina lanzada entre junio de 2024 y mayo de 2025, sino que también será una celebración de la diversidad y el impacto global de nuestros artistas. Con más de 60 categorías y una producción que promete sorprender, los Latin Grammy 2025 consolidan su papel como la cita más importante de la industria musical en español y portugués.