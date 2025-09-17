Colombia brilla en los Latin Grammy 2025: Karol G, Shakira, Andrés Cepeda y más entre los nominados

La Academia Latina de la Grabación reveló la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025, y Colombia vuelve a destacarse con una presencia poderosa y diversa. Desde el pop hasta el vallenato, pasando por el rock, el urbano y las raíces, artistas como Karol G, Shakira, Andrés Cepeda, Monsieur Periné, Checo Acosta y Silvestre Dangond figuran entre los aspirantes a llevarse el codiciado gramófono dorado.

La ceremonia se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y contará con 60 categorías, incluyendo dos nuevas: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales.

Colombianos nominados destacados

Karol G: Grabación del Año y Canción del Año por “Si antes te hubiera conocido”

Andrés Cepeda: Canción del Año y Mejor Canción Pop por “Bogotá” Mejor Álbum Pop Tradicional por “Bogotá”

Shakira: Mejor Canción Pop por “Soltera”

Monsieur Periné (con Bejuco): Mejor Canción de Raíces por “Jardín del Paraíso”

Checo Acosta y Silvestre Dangond: Mejor Álbum Tropical

Maluma, Fonseca, Morat, Mike Bahía, Diamante Eléctrico, Karen Lizarazo, Los Cumbia Stars y Puerto Candelaria también figuran en distintas categorías

Principales categorías y nominados

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

– Bad Bunny Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

– Ca7riel & Paco Amoroso Raíces – Gloria Estefan

– Gloria Estefan Cancionera – Natalia Lafourcade

– Natalia Lafourcade ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

– Alejandro Sanz Bogotá – Andrés Cepeda (Colombia)

Grabación del Año

“Baile inolvidable” – Bad Bunny

“El día del amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso

“Si antes te hubiera conocido” – Karol G (Colombia)

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz

Canción del Año

“Bogotá” – Andrés Cepeda (Colombia)

“Si antes te hubiera conocido” – Karol G (Colombia)

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

“Otra noche de llorar” – Mon Laferte

“Veludo Marrom” – Liniker

Mejor Nuevo Artista

Alleh

Juliane Gamboa

Yerai Cortés

Camila Guevara

Alex Luna

Mejor Canción de Raíces (nueva categoría)

“Jardín del Paraíso” – Monsieur Periné con Bejuco (Colombia)

“Ella” – Anita Vergara y Tato Marenco (Colombia)

“El Palomo y la Negra” – Natalia Lafourcade

“Lo que le pasó a Hawaii” – Bad Bunny

Mejor Música para Medios Visuales (nueva categoría)