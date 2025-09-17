Colombia brilla en los Latin Grammy 2025: Karol G, Shakira, Andrés Cepeda y más entre los nominados
La música colombiana pisa fuerte en la edición 26 de los premios más importantes de la industria latina, que se celebrarán el 13 de noviembre en Las Vegas.
La Academia Latina de la Grabación reveló la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025, y Colombia vuelve a destacarse con una presencia poderosa y diversa. Desde el pop hasta el vallenato, pasando por el rock, el urbano y las raíces, artistas como Karol G, Shakira, Andrés Cepeda, Monsieur Periné, Checo Acosta y Silvestre Dangond figuran entre los aspirantes a llevarse el codiciado gramófono dorado.
La ceremonia se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y contará con 60 categorías, incluyendo dos nuevas: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales.
Colombianos nominados destacados
Karol G: Grabación del Año y Canción del Año por “Si antes te hubiera conocido”
Andrés Cepeda: Canción del Año y Mejor Canción Pop por “Bogotá” Mejor Álbum Pop Tradicional por “Bogotá”
Shakira: Mejor Canción Pop por “Soltera”
Monsieur Periné (con Bejuco): Mejor Canción de Raíces por “Jardín del Paraíso”
Checo Acosta y Silvestre Dangond: Mejor Álbum Tropical
Maluma, Fonseca, Morat, Mike Bahía, Diamante Eléctrico, Karen Lizarazo, Los Cumbia Stars y Puerto Candelaria también figuran en distintas categorías
Principales categorías y nominados
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Raíces – Gloria Estefan
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
- Bogotá – Andrés Cepeda (Colombia)
Grabación del Año
- “Baile inolvidable” – Bad Bunny
- “El día del amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso
- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G (Colombia)
- “Cancionera” – Natalia Lafourcade
- “Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz
Canción del Año
- “Bogotá” – Andrés Cepeda (Colombia)
- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G (Colombia)
- “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
- “Otra noche de llorar” – Mon Laferte
- “Veludo Marrom” – Liniker
Mejor Nuevo Artista
- Alleh
- Juliane Gamboa
- Yerai Cortés
- Camila Guevara
- Alex Luna
Mejor Canción de Raíces (nueva categoría)
- “Jardín del Paraíso” – Monsieur Periné con Bejuco (Colombia)
- “Ella” – Anita Vergara y Tato Marenco (Colombia)
- “El Palomo y la Negra” – Natalia Lafourcade
- “Lo que le pasó a Hawaii” – Bad Bunny
Mejor Música para Medios Visuales (nueva categoría)
- “Cien años de soledad” – Camilo Sanabria (Colombia)
- “Pedro Páramo” – Gustavo Santaolalla
- “Cada minuto cuenta” – Pedro Osuna