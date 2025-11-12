Farándula

Grupo Niche recibe nueva nominación al GRAMMY® por su álbum Clásicos 1.0

Niche celebra su cuarta nominación en los premios más importantes de la música

GRUPO NICHE GRAMMY CORTESIA GRUPO NICHE

GRUPO NICHE GRAMMY CORTESIA GRUPO NICHE

El legado de la salsa colombiana vuelve a brillar en el escenario internacional. Grupo Niche, emblema de la música tropical y orgullo de Colombia, ha sido nominado al GRAMMY® en la categoría Best Tropical Latin Album por su más reciente producción Clásicos 1.0, un proyecto que celebra la grandeza de su historia con una nueva energía y un sonido renovado.

La nominación anunciada el pasado viernes 7 de noviembre llega en el marco de los 68th Annual GRAMMY Awards®, que se celebrarán el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Este reconocimiento consolida a Grupo Niche como una de las agrupaciones más consistentes y respetadas de la música latina a nivel mundial.

Este logro se suma a una destacada trayectoria en los premios más prestigiosos de la industria.

El Grupo Niche ha sido nominado tres veces anteriormente y se alzó con la estatuilla dorada en 2021 por su aclamado álbum 40.

Además, obtuvo nominaciones en 2017 por 35 Aniversario y en 2024 por Niche Sinfónico, reafirmando su posición como una fuerza constante en la evolución de la salsa.

Clásicos 1.0 representa un viaje sonoro a través del tiempo. Es una reinvención de los temas más emblemáticos del grupo con arreglos modernos y una producción impecable bajo la dirección musical de José Aguirre y la dirección general de Yanila Varela, quienes han sabido mantener viva la esencia creada por el maestro Jairo Varela, fundador del grupo.

También puede leer:

ANDRES CEPEDA HOMENAJE A CELIA CRUZ CREDITO JAIRO FERNANDO

El resultado es una obra que honra el pasado mientras proyecta la salsa hacia el futuro. “Cada nominación al GRAMMY® es un homenaje a nuestra historia, a la disciplina y al amor que ponemos en cada nota”, expresó la agrupación.

“Clásicos 1.0 es un regalo para nuestro público, para los que crecieron con nuestras canciones y para los jóvenes que hoy están descubriendo la magia de la salsa.”

Con más de cuatro décadas de historia, innumerables reconocimientos internacionales y una presencia escénica que sigue conquistando corazones alrededor del mundo, Grupo Niche continúa reafirmando por qué su nombre es sinónimo de excelencia, identidad y orgullo colombiano.

La nominación a los 68th Annual GRAMMY Awards® no solo celebra la trayectoria de una orquesta legendaria, sino también el poder de una música que ha logrado trascender generaciones y fronteras, manteniendo viva la esencia de la salsa con el sello inconfundible de Grupo Niche.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad