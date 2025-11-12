Andrés Cepeda: único colombiano en la gala homenaje a Celia Cruz

La Latin Grammy Cultural Foundation rindió un emotivo homenaje póstumo la noche del 11 de noviembre, en el marco de la vigesimosexta edición de los Latin Grammy, que se celebran esta semana en Las Vegas, Nevada.

El evento tuvo lugar en el auditorio OMNIA Night Club del Caesars Palace, reuniendo a grandes figuras de la música para recordar a la inolvidable Reina de la Salsa, en el centenario de su natalicio.

La velada no solo fue un tributo a la icónica artista, sino también una oportunidad para recaudar fondos destinados a apoyar a las nuevas promesas de la música. Entre los invitados destacó Andrés Cepeda, único artista colombiano presente en la gala, quien interpretó su más reciente lanzamiento, Las Pilanderas, en un dúo especial con la talentosa cubana Lena Burke. Su presentación fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

El repertorio del homenaje abarcó varias épocas de la legendaria Guarachera de Cuba, con colaboraciones inéditas que hicieron vibrar al público. Los becarios de la fundación abrieron la noche con versiones de Ríe y Llora y Yerbero Moderno, seguidos por interpretaciones memorables:

La Negra Tiene Tumbao : Daymé Arocena & Jossman

: Bemba Coloraá : Alayn Pérez & Isaac Delgado

: Usted Abusó : Malena Burke

: Las Pilanderas : Andrés Cepeda & Lena Burke

: Químbara : Daymé Arocena

: La Vida es un Carnaval: Todos los artistas

Cada actuación fue un recordatorio del legado inmortal de la Reina de la Salsa, cuya música sigue inspirando generaciones. “Este homenaje es más que música; es historia, cultura y gratitud”, expresó la Fundación, destacando la importancia de preservar la esencia de la salsa y apoyar el talento emergente.

La noche cerró con una interpretación colectiva de La Vida es un Carnaval, que convirtió el auditorio en una verdadera fiesta latina. Con este evento, la Latin Grammy Cultural Foundation reafirma su compromiso de mantener viva la memoria de los grandes íconos y de impulsar el futuro de la música.