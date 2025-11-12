Daniel Quintero no se rinde: apelará decisión que le impide participar en consulta interpartidista

“Sé que cuando un candidato quiere cambiar las cosas, le ponen muchas trabas para participar”. Con estas palabras, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se refirió en 6AM de Caracol Radio a la decisión del Registrador Nacional que impidió su inscripción como candidato a la Gobernación de Antioquia, medida que –según él– también afectará al senador Iván Cepeda.

Apelación y espera de claridad jurídica

Frente a la resolución del Registro Nacional del Estado Civil, Quintero confirmó que presentó una apelación y espera una respuesta rápida: “Mi solicitud al registrador nacional es que la apelación, sin importar cuál sea el resultado, sea lo más pronto posible porque queremos claridad jurídica al respecto”.

Respecto a su estrategia legal, el exalcalde detalló que tienen hasta el jueves para impugnar y que evaluran presentar nuevas acciones, luego de que una tutela inicial fuera negada porque la registraduría argumentó que aún no había tomado una decisión definitiva sobre su inscripción.

Una consulta que “mutó” y cambió las reglas

Quintero explicó que su decisión de retirarse de la consulta se debió a un cambio en su naturaleza: “La registraduría ya reconoce que la consulta mutó, pasó de ser una consulta partidista del Pacto Histórico a una consulta interpartidista”. Este cambio, afirmó, lo dejó en desventaja: “Si la consulta es interpartidista, entonces quedamos bloqueados si queremos ir a la consulta del Frente Amplio”.

El exalcalde insistió en que actuó de buena fe durante el proceso, pero que, al modificarse las reglas, tomó la decisión correcta: “Yo participé de buena fe en el proceso, pero cuando cambiaron las reglas, hice bien retirándome, y pues miré que lo que dije que iba a pasar, está pasando”.

Futuro inmediato: recolección de firmas

Ante el bloqueo electoral, Quintero confirmó que continuará recogiendo firmas para habilitar su candidatura, aunque reconoció la presión del tiempo: “Nos quedan pocos días”. Mantuvo su optimismo sobre una eventual resolución favorable: “Estoy seguro de que ya el registrador nacional revisando los argumentos que hemos presentado o un juez de tutela nos darán la razón”.

El caso de Daniel Quintero ejemplifica las complejidades del sistema de inscripciones y consultas electorales en Colombia, y cómo los cambios de reglas durante el proceso pueden dejar fuera a aspirantes que –como él– se presentan como agentes de cambio frente al establishment político.

¿Sara Osorio como carta electoral?

Consultado sobre un posible plan B en caso de quedar fuera de la contienda, Quintero se refirió a su esposa, Sara Osorio, como una alternativa, aunque reconoció las resistencias de ella: “Diana es una mujer excepcional, con un liderazgo propio, un brillo propio. Yo le he pedido, he insistido muchas veces que aspire ella, pero no he logrado convencerla. A ella no le gusta mucho lo electoral”.

Reveló que esta no es la primera vez que considera a su esposa como candidata: “A la alcaldía también le dije que se lanzara ella. Y ella me dijo: ‘no, lánzate tú’”.