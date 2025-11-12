¿Comprar carro ahora o mejor esperar?: el consejo de José Clopatofsky frente al alza de aranceles

José Clopatofsky, director de la revista Motor, analizó en 6AM de Caracol Radio el impacto real del decreto que establece aranceles de hasta el 40% para la importación de carros y motos a gasolina y diésel, explicando qué conviene hacer a los colombianos que planean comprar vehículo.

¿Qué carros sí subirán de precio?

Clopatofsky fue claro al señalar que el aumento no afectará a todos los vehículos por igual. “Únicamente afectará a carros que vengan de países que no tenemos tratado de libre comercio”, explicó. Entre los más perjudicados destacó:

Carros japoneses: “Algunos modelos especiales de Mazda, Subaru y Toyota”

“Algunos modelos especiales de Mazda, Subaru y Toyota” Marcas indias: “Suzuki trae de la India” y son “carros más populares que sí van a subir de precio”

“Suzuki trae de la India” y son “carros más populares que sí van a subir de precio” Vehículos tailandeses: “Pickups de varias marcas, por ejemplo Disuzu”

“Pickups de varias marcas, por ejemplo Disuzu” Modelos taiwaneses: “Aunque no son muchos”

El experto enfatizó que los vehículos provenientes de países con TLC como Brasil, México, Europa y Estados Unidos no tendrán esta afectación.

El problema real: incertidumbre e improvisación

Más allá del impacto específico en precios, Clopatofsky criticó la medida como otra muestra de la “improvisación” gubernamental. “Cada ocho días cambian las normas al capricho del gobierno”, afirmó, señalando que esto desincentiva la inversión en el país.

“Si usted lo pide hoy, solamente va a estar llegando por adentro de cuatro o cinco meses. Entonces usted hace sus cuentas para traer un carro al precio del mercado de hoy y lo va a tener que vender mucho más caro cuando llegue realmente al país. Y eso es totalmente falta de fair play con el comercio”.

La paradoja china: eléctricos sin aranceles

El director de Motor reveló una ironía en la política arancelaria: “Afortunadamente Colombia no tiene TLC con China, por consiguiente, solamente nos están llegando carros híbridos y eléctricos sin aranceles”. Esto explica por qué en el próximo Salón del Automóvil de Bogotá habrá “por lo menos 10 o 12 marcas chinas con toda clase de modelos nuevos beneficiándose del cero arancel”.

Consejo para el comprador: ¿qué hacer?

Frente a la pregunta directa de si conviene comprar ahora o esperar, Clopatofsky fue práctico:

Para carros no afectados: “Sí vaya pensando en cambiar de carrito”

“Sí vaya pensando en cambiar de carrito” Para carros afectados: Evalúe alternativas de marcas con TLC

Evalúe alternativas de marcas con TLC Consideración clave: “Hay un momento en que uno tiene más carro que plata. Entonces lo va a revender y no le dan mucho”

Sobre el mercado crediticio, señaló que “han bajado los intereses” y “el dólar está más bajito”, lo que favorece la compra, aunque advirtió que “no hay carro de menos de 100 millones casi que nuevo” y para familia “hay que pasar unos 120 millones”.

Advertencia sobre repuestos

Clopatofsky alertó sobre un aspecto poco considerado: los repuestos. “Los carros son cada vez más electrónicos, o sea que no hay piezas universales”. Recomendó que al comprar se priorice “una muy buena garantía, muy buen soporte, porque las partes, los componentes de repuestos, así hay o no hay arancel, las pueden cobrar las marcas al precio que quieran”.