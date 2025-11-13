Bogotá

🔴EN VIVO | Movilidad Bogotá HOY 13 de noviembre: Congestión en El Dorado y desvíos de TransMilenio

Siga el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá tras los bloqueos y accidentes de tránsito que se presentan en la capital:

Movilidad en Bogotá HOY 13 de noviembre

Movilidad en Bogotá HOY 13 de noviembre

Durante este jueves 13 de noviembre se han presentado varias afectaciones viales por lluvias, accidentes de tránsito y alto flujo de vehículos por el concierto de Marc Anthony que se realizará en el Coliseo MedPlus.

Le recomendamos: Cierres viales en la calle 63 y la carrera 60 en Bogotá por el Cundinamarca Fest

Pico y Placa Bogotá HOY 13 de noviembre

Cabe recordad que la medida de restricción para este jueves aplica para los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El pico y placa se levanta a las 9:00 p.m.

Por otro lado, los taxis que pueden circular son los de placas terminadas en 1,2,5,7,8,9 y 0.

Lea también: Así quedó el pico y placa en Bogotá para TODO noviembre 2025: rotación, horarios y restricciones

Movilidad en Bogotá HOY 13 de noviembre:

  • 7:27 p.m. | Alta congestión en la calle 80.
  • 7:08 p.m. | Continúan labores para retirar el vehículo volcado en la Av. El Dorado sobre la calle 26 con carrera 93, sentido Occidente - Oriente.
  • 6:48 p.m. | A raíz del accidente en la Av. El Dorado con Carrera 93, varios usuarios del aeropuerto El Dorado se han tenido que bajar de los vehículos y caminar para no perder sus vuelos.
  • 6:37 p.m. | Persiste el alto flujo vehicular por un camión que se volcó en la avenida El Dorado con carrera 93, sentido occidente— oriente, localidad de Engativá
  • 6:25 p.m. | El accidente sobre la Av. El dorado con carrera 93 genera alto tráfico para ingresar al aeropuerto El Dorado.
  • 5:46 p.m. | Se presenta el volcamiento de un camión en la Avenida El Dorado con Carrera 93, sentido Occidente - Oriente.
  • 5:30 p.m. | Empresa de TransMilenio informa que suspendió la ruta D81 y el servicio alimentador 1-8.
  • 5:19 p.m. | Se registra un accidente de tránsito entre camión y un ciclista en la Calle 80. El tráfico sobre esta calle se encuentra paralizado en sentido Occidente -Oriente.

Concierto Marc Anthony Bogotá 2025

El Coliseo MedPlus se prepara para recibir a Marc Anthony este jueves 13 de noviembre. La apertura de puertas será desde las 6:00 p.m. y espera reunir a más de 15.000 fanáticos.

Asimismo, el MedPlus ha dispuesto un parqueadero para los asistentes, este tiene una capacidad para 1.000 vehículos, las tarifas son las siguientes:

  • $35.000 carros.
  • $25.000 motos.

Por otro lado, para aquellos que utilizaran transporte público, está al servicio RUTALIVE, con rutas desde Portal 80 y otros sectores, la tarifa que está establecida, es de $25.000 mil pesos.

Otras noticias: Marc Anthony en Bogotá: todo sobre su concierto hoy, horarios, parqueo, transporte

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad