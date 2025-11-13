🔴EN VIVO | Movilidad Bogotá HOY 13 de noviembre: Congestión en El Dorado y desvíos de TransMilenio

Durante este jueves 13 de noviembre se han presentado varias afectaciones viales por lluvias, accidentes de tránsito y alto flujo de vehículos por el concierto de Marc Anthony que se realizará en el Coliseo MedPlus.

Pico y Placa Bogotá HOY 13 de noviembre

Cabe recordad que la medida de restricción para este jueves aplica para los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El pico y placa se levanta a las 9:00 p.m.

Por otro lado, los taxis que pueden circular son los de placas terminadas en 1,2,5,7,8,9 y 0.

Movilidad en Bogotá HOY 13 de noviembre:

7:27 p.m. | Alta congestión en la calle 80.

⏰#TMAhora (7:27 p.m.)



📍Alta congestión en la Calle 80



🔁 A la hora continúa la congestión vehicular en la Calle 80, el servicio dual D81 siguen con retornos en Portal 80.



❌ Sigue sin prestar servicio la ruta alimentadora 1-8 Calle 80.



📍Calle 13 con carrera 36



❌Se… pic.twitter.com/ID6sHf0iS1 — TransMilenio (@TransMilenio) November 14, 2025

7:08 p.m. | Continúan labores para retirar el vehículo volcado en la Av. El Dorado sobre la calle 26 con carrera 93, sentido Occidente - Oriente.

[07:08 p.m.] #AEstaHora | Continúan labores para retirar el vehículo volcado en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 93, sentido Occidente - Oriente.✅



⚠️Alto flujo vehicular en el sector.⚠️ https://t.co/OY2aLQXrzY pic.twitter.com/RqxzM2rvrM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 14, 2025

6:48 p.m. | A raíz del accidente en la Av. El Dorado con Carrera 93, varios usuarios del aeropuerto El Dorado se han tenido que bajar de los vehículos y caminar para no perder sus vuelos.

#BOGOTÁ | A raíz del accidente en la Av. El Dorado con Carrera 93, varios usuarios del aeropuerto El Dorado se han tenido que bajar de los vehículos y caminar para no perder sus vuelos.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/dBS2jswj4y — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2025

6:37 p.m. | Persiste el alto flujo vehicular por un camión que se volcó en la avenida El Dorado con carrera 93, sentido occidente— oriente, localidad de Engativá

#BOGOTÁ | Persiste el alto flujo vehicular por un camión que se volcó en la avenida El Dorado con carrera 93, sentido occidente— oriente, localidad de Engativá. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/T5ARvLGBbd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2025

6:25 p.m. | El accidente sobre la Av. El dorado con carrera 93 genera alto tráfico para ingresar al aeropuerto El Dorado.

[05:14 p.m.] Se presenta novedad vial por camión volcado en la localidad de Engativá, Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 93, sentido Occidente- Oriente.



👮🏼‍♀️Se gestiona unidad de @TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/YspeA6HTaY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 13, 2025

5:46 p.m. | Se presenta el volcamiento de un camión en la Avenida El Dorado con Carrera 93, sentido Occidente - Oriente.

#BOGOTÁ | Se volcó un camión en la Avenida El Dorado con carrera 93, sentido Occidente- Oriente, en la localidad de Engativá.



Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/xUopE9qfoM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2025

5:30 p.m. | Empresa de TransMilenio informa que suspendió la ruta D81 y el servicio alimentador 1-8.

Empresa de TransMilenio informa que suspendió la ruta D81 y el servicio alimentador 1-8. 5:19 p.m. | Se registra un accidente de tránsito entre camión y un ciclista en la Calle 80. El tráfico sobre esta calle se encuentra paralizado en sentido Occidente -Oriente.

#BOGOTÁ | Esta tarde se registró un accidente de tránsito entre un camión y un ciclista que mantiene paralizado el tráfico en la Calle 80, sentido Occidente-Oriente.



A esta hora persiste el trancón para ingresar a la capital del país, pese a que los vehículos ya fueron retirados… pic.twitter.com/QAPZGjAVOG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2025

Concierto Marc Anthony Bogotá 2025

El Coliseo MedPlus se prepara para recibir a Marc Anthony este jueves 13 de noviembre. La apertura de puertas será desde las 6:00 p.m. y espera reunir a más de 15.000 fanáticos.

Asimismo, el MedPlus ha dispuesto un parqueadero para los asistentes, este tiene una capacidad para 1.000 vehículos, las tarifas son las siguientes:

$35.000 carros .

. $25.000 motos.

Por otro lado, para aquellos que utilizaran transporte público, está al servicio RUTALIVE, con rutas desde Portal 80 y otros sectores, la tarifa que está establecida, es de $25.000 mil pesos.

