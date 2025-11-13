🔴EN VIVO | Movilidad Bogotá HOY 13 de noviembre: Congestión en El Dorado y desvíos de TransMilenio
Siga el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá tras los bloqueos y accidentes de tránsito que se presentan en la capital:
Durante este jueves 13 de noviembre se han presentado varias afectaciones viales por lluvias, accidentes de tránsito y alto flujo de vehículos por el concierto de Marc Anthony que se realizará en el Coliseo MedPlus.
Le recomendamos: Cierres viales en la calle 63 y la carrera 60 en Bogotá por el Cundinamarca Fest
Pico y Placa Bogotá HOY 13 de noviembre
Cabe recordad que la medida de restricción para este jueves aplica para los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El pico y placa se levanta a las 9:00 p.m.
Por otro lado, los taxis que pueden circular son los de placas terminadas en 1,2,5,7,8,9 y 0.
Lea también: Así quedó el pico y placa en Bogotá para TODO noviembre 2025: rotación, horarios y restricciones
Movilidad en Bogotá HOY 13 de noviembre:
- 7:27 p.m. | Alta congestión en la calle 80.
- 7:08 p.m. | Continúan labores para retirar el vehículo volcado en la Av. El Dorado sobre la calle 26 con carrera 93, sentido Occidente - Oriente.
- 6:48 p.m. | A raíz del accidente en la Av. El Dorado con Carrera 93, varios usuarios del aeropuerto El Dorado se han tenido que bajar de los vehículos y caminar para no perder sus vuelos.
- 6:37 p.m. | Persiste el alto flujo vehicular por un camión que se volcó en la avenida El Dorado con carrera 93, sentido occidente— oriente, localidad de Engativá
- 6:25 p.m. | El accidente sobre la Av. El dorado con carrera 93 genera alto tráfico para ingresar al aeropuerto El Dorado.
- 5:46 p.m. | Se presenta el volcamiento de un camión en la Avenida El Dorado con Carrera 93, sentido Occidente - Oriente.
- 5:30 p.m. | Empresa de TransMilenio informa que suspendió la ruta D81 y el servicio alimentador 1-8.
- 5:19 p.m. | Se registra un accidente de tránsito entre camión y un ciclista en la Calle 80. El tráfico sobre esta calle se encuentra paralizado en sentido Occidente -Oriente.
Concierto Marc Anthony Bogotá 2025
El Coliseo MedPlus se prepara para recibir a Marc Anthony este jueves 13 de noviembre. La apertura de puertas será desde las 6:00 p.m. y espera reunir a más de 15.000 fanáticos.
Asimismo, el MedPlus ha dispuesto un parqueadero para los asistentes, este tiene una capacidad para 1.000 vehículos, las tarifas son las siguientes:
- $35.000 carros.
- $25.000 motos.
Por otro lado, para aquellos que utilizaran transporte público, está al servicio RUTALIVE, con rutas desde Portal 80 y otros sectores, la tarifa que está establecida, es de $25.000 mil pesos.
Otras noticias: Marc Anthony en Bogotá: todo sobre su concierto hoy, horarios, parqueo, transporte