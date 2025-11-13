Marc Anthony en Bogotá: todo sobre su concierto hoy, horarios, parqueo, transporte

Hoy Bogotá se viste de salsa con el esperado concierto de Marc Anthony en el Coliseo MedPlus.

El artista puertorriqueño, considerado el “Rey de la Salsa”, llega con su En Vivo Tour 2025 para ofrecer una noche inolvidable que reunirá a más de 15.000 fanáticos.

La cita es este jueves 13 de noviembre 2025, con apertura de puertas a las 6:00 p.m., en un escenario que se consolida como epicentro de los grandes espectáculos en Colombia.

Marc Anthony promete un show cargado de energía, nostalgia y sabor latino, interpretando sus himnos más icónicos como “Vivir Mi Vida”, “Valió la Pena”, “Y Hubo Alguien”, “Tu Amor Me Hace Bien” y “Qué Precio Tiene el Cielo”, además de temas recientes que han conquistado las listas globales.

La velada contará con invitados de lujo: Willy García, exintegrante del Grupo Niche, y Jessi Uribe, referente de la música popular, quienes pondrán el toque colombiano a esta fiesta musical.

Para garantizar una experiencia completa, el Coliseo MedPlus ha dispuesto un parqueadero oficial con capacidad para 1.000 vehículos (tarifas: $35.000 carros, $25.000 motos) y el sistema de transporte compartido RUTALIVE, con rutas desde Portal 80 y retorno a varios puntos de la ciudad por $25.000 ida y vuelta. Las reservas pueden hacerse en línea a través de TaquillaLive.

Entre las recomendaciones, se destaca llegar con anticipación, mantener el celular cargado y evitar llevar objetos prohibidos como mochilas grandes, alimentos, bebidas externas, cámaras profesionales, objetos metálicos o paraguas. El ingreso está permitido únicamente para mayores de 18 años.

Las últimas entradas están disponibles en TaquillaLive, con precios desde $270.000 hasta palcos premium que superan los $9 millones. Este concierto marca el regreso triunfal de Marc Anthony a la capital antes de iniciar su histórica residencia en Las Vegas, consolidando su legado como uno de los artistas más influyentes de la música latina.