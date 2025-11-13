En Pereira, una mujer fue golpeada y asfixiada por su excompañero sentimental; logró pedir ayuda

Pereira

Un aberrante caso de violencia en contra de una mujer ocurrió en Pereira, donde faltaron segundos para que terminara muerta; gracias a la intervención de la comunidad, el atacante fue capturado y ella sobrevivió, sin embargo, las secuelas físicas y psicológicas serán difíciles de superar.

El detenido es John Harley Rodríguez Almonacid, de 36 años, quien no soportó que su excompañera sentimental, Ángela, con quien duró 17 años y tuvo una hija, ya no quisiera continuar junto a él y que antes estuviera comenzando una nueva relación.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía narró los hechos, describiendo lo que tuvo que afrontar, antes de que la Policía llegara; esto ocurrió en una ferretería del sector de Cuba donde Ángela trabajaba.

John Harley, preparado para morir y para matarla, llegó hasta su trabajo, se encerró con ella y durante más de una hora, la golpeó en todo su cuerpo, la ahorcó varias veces causando la pérdida de conocimiento de esta mujer en varias ocasiones.

Ángela, en un descuido, logró romper uno de los vidrios de la ferretería y gritar, por lo que varias personas llegaron al lugar, pero Rodríguez Almonacid, no se detenía; cerca de allí, varios Policías estaban solicitando antecedentes en la vía y fueron alertados por los testigos del hecho.

Al llegar al lugar, tanto ella, como este sujeto y todo el local, estaban rociados con tiner, pues su idea era prender fuego al local y causar la muerte de ambos.

Frente a este escabroso hecho, Marisol Zuluaga, abogada y veedora de las violencias en contra de La Mujer en Risaralda, señala que lastimosamente estamos viviendo en una sociedad enferma y por ello es urgente trabajar en la salud mental.

“Es un caso aterrador, solo te pones en los zapatos de esta mujer en el que ella estaba, ahí totalmente vulnerable ante la locura del ser humano que está con esa mente enferma y que solamente desea destruir a esa persona que decía amar en un momento, pero cuando ya se sale de sus manos y ya no puede tenerla, pues entonces decide acabar con la vida de ella. En todo momento se están repitiendo estas escenas en el mundo y podemos, ver en realidad, cómo la mente del ser humano está muy enferma. Necesitamos trabajar en la salud mental.”

A este sujeto le imputaron el delito de tentativa de feminicidio agravado y fue enviado a la cárcel, mientras avanza el proceso.

Por otro lado, Ángela se recupera de las heridas, no solo físicas, que le dejó este ataque brutal y desmedido de quien fue su compañero sentimental por 17 años.