Mató a su hermano con un machete y esperó a la Policía; ocurrió en Mistrató, Risaralda

Risaralda

Un hecho de intolerancia se registró en el municipio de Mistrató, en la vereda Arkacay, corregimiento San Antonio del Chamí, donde una riña familiar causó la muerte de un hombre de 72 años de edad identificado como Francisco Javier Correa Sánchez.

Al parecer, su victimario sería su hermano, Jose gildardo correa Sánchez, de 79 años de edad; las autoridades investigan el móvil de este homicidio, tal parece que se trató de una riña como consecuencia de las labores de campo que ambos realizaban en la zona.

La comunidad avisó a las autoridades, las cuales se demoraron varias horas en desplazarse hasta el sitio de los hechos por la lejanía del sector, al llegar, encontraron el cuerpo de la víctima con varios machetazos y en la misma casa su hermano con el arma cortopunzante.

Según el comandante de la Policía de Risaralda, el coronel Jhon Hernando Téllez, se están realizando las investigaciones luego de la captura del familiar de la víctima.

“Se presenta un desafortunado caso de homicidio en zona rural del municipio de Mistrató, en una zona bastante apartada, inclusive casi a 30 minutos del corregimiento de San Antonio del Chamí. Una vez nosotros conocimos el hecho, realizamos el desplazamiento con el GOES, el Grupo Operaciones Especiales de nosotros, de la Policía Nacional, Unidades de Investigación Criminal. Una persona de edad había sido atacado, al parecer, por un familiar.”

Las autoridades hacen un llamado a la tolerancia, al respeto y al diálogo con el propósito de evitar estos conflictos que dejan víctimas fatales y el arrepentimiento de quien comete estos crímenes.

“Estos hechos son materia de investigación, tenemos una línea investigativa ya muy fuerte. La invitación a la ciudadanía es que tengamos esa convivencia y esa tolerancia entre conocidos, amigos, familiares. No queremos ninguna situación adicional”, agregó el comandante de Policía de Risaralda.

El coronel también señaló que Correa Sánchez, tiene antecedentes por el delito de homicidio del año 2013 y lo sorprendente del caso, es que la víctima, en ese entonces, también fue un hermano.