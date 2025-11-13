En medio de cese entre bandas en Barranquilla, reportan masacre que deja a tres personas asesinadas

Cuatro sujetos en dos motocicletas llegaron a esta cancha y abrieron fuego contra los presentes. Allí en el sitio quedaron sin vida Eider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo, de 25; y Roxana Puertas Ríos, de 27 años.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Asimismo, dos mujeres más, identificadas como Oleidys Rodríguez y Yusmari Núñez de la Peña, están siendo atendidas en una clínica de Barranquilla.

Las víctimas tenían antecedentes

De acuerdo con las autoridades, las víctimas mortales contaban con seis anotaciones judiciales, entre ellas por homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.

Disputa entre bandas, la principal hipótesis

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que este hecho estaría relacionado con la disputa entre las bandas de Los Pepes y Los Costeños, ya que las víctimas, al parecer, pertenecían a este último grupo ilegal.

LEA TAMBIÉN: Fiscal terminó imputación de cargos contra Nicolás Petro: habría mostrado experiencia laboral falsa

Tercera masacre del año en el Atlántico

Esta es la tercera masacre que se reporta en el Atlántico durante 2025, en medio de los diálogos que adelanta el Gobierno con grupos criminales en Barranquilla.