El servicio de agua se normalizará HOY jueves 13 de noviembre en Barranquilla y Soledad

La empresa Triple A anunció que los trabajos de ampliación de la capacidad de captación, reparación de tuberías y lavado de tanques finalizaron con éxito y desde las primeras horas de la madrugada de este jueves 13 de noviembre se está presurizando el sistema y bombeando de manera gradual para los sectores de Barranquilla y Soledad.

“Como el tiempo de los trabajos fue alto se estima la completa normalización en la mañana de este jueves”, señaló la compañía.

"Como el tiempo de los trabajos fue alto se estima la completa normalización en la mañana de este jueves", señaló la compañía.

Desde este miércoles 12 de noviembre, más de 200 barrios de Barranquilla y Soledad estuvieron sin agua, a raíz de labores en la carrera 2 Sur con Circunvalar y la calle 110 con carrera 9G.

Asimismo, por el empalme de una tubería de 18 pulgadas en la Vía 40 con calle 77, como parte del programa de expansión de redes del Distrito.

Las actividades comenzaron desde las 5:00 de la mañana y se extendieron hasta las 12:00 de la medianoche.