¿Quiénes eran las dos personas halladas muertas en Palmar de Varela, Atlántico?: tenían anotaciones

En el municipio de Palmar de Varela, en el Atlántico, la comunidad no sale del asombro al enterarse de que dos cadáveres fueron hallados en zona rural de esa población.

El primer cuerpo fue encontrado en la noche del pasado 11 de noviembre, en el kilómetro 18 de la ruta nacional 90. “Se encontró el cuerpo de una persona con signos de violencia a un lado de la vía, quien es trasladada, por parte de la Policía Nacional, al hospital del municipio de Palmar de Varela, donde llegó sin signos vitales”, señaló un reporte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Castro Campo, de 22 años.

Horas más tarde, ya siendo este miércoles 12 de noviembre, en el kilómetro 2 de la trocha ‘El Limón’, residentes del sector informan a la patrulla de vigilancia, sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, el cual estaba atado de manos con una soga y presenta varias heridas en su cuerpo. Esta persona fue identificada como Jeovanny José Flores Camargo.

¿Quiénes eran las víctimas?

Se conoció que Jeovanny José Flores Camargo tenía ocho anotaciones judiciales por diferentes delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, entre otros.

Este sujeto, al parecer, era conocido con el alias de ‘Tres Pelos’ y residía en el barrio Las Flores, de Barranquilla.

Mientras que Andrés Felipe Castro Campo contaba con un antecedente judicial por el delito de receptación.

Asimismo, la Sijin de la Policía avanza en las investigaciones para determinar las causas de estos crímenes, los cuales, según conocido Caracol Radio, posiblemente tengan que ver con una disputa entre miembros de ‘Los Costeños’ y el ‘Clan del Golfo’.