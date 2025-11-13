Fiscal terminó imputación de cargos contra Nicolás Petro: habría mostrado experiencia laboral falsa

Por más de cuatro horas se llevó a cabo la continuidad de la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro durante la tarde de este jueves. Allí, la Fiscal Lucy Laborde reveló que Nicolás Petro habría presentado información falsa de una experiencia laboral ante SIGEP, el portal de función pública.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Asimismo, dio a conocer que Petro habría expedido certificados con “cifras amañadas” para presentar ante la declaración de renta. Esto se dijo durante la imputación de los cargos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

La delegada del ente investigador indicó que tanto Nicolás Petro y Day Vásquez obtuvieron, al parecer, certificado falso sobre abonos por un monto superior a un proyecto inmobiliario. Asimismo, hubo otra certificación del mismo proyecto sobre otro monto aunque habían hecho pagos reales por menor valor.

Procuraduría cuestiona cargos imputados

Durante la audiencia, el representante de la Procuraduría hizo reparos con respecto al delito de falsedad en documento privado y falso testimonio, imputado por la Fiscalía. Calificó que estuviera “un poco exagerada”.

Denuncian violación del debido proceso

En medio de la audiencia, el abogado Alejandro Carranza, la defensa de Nicolás Petro denunció que hay una violación al debido proceso por investigar hechos que están enmarcados en los delitos imputados a Nicolás Petro por el caso que se le investiga por delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Hay que recordar que durante la audiencia de ayer, la Fiscalía tenía que hacer unas aclaraciones sobre los hechos y delitos imputados el lunes pasado a Nicolás Petro. Ante esto, el juez indicó que la aclaración se realizó de manera debida por el ente investigador y no accedió a la petición de la defensa de control material sobre algunos delitos imputados solicitado por la defensa.