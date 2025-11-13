En Bolívar, quinto ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

La gerente regional de Prosperidad Socialen Bolívar, MaríaAlejandra Benítez Hurtado, informó que Renta Ciudadana y Devolución del IVA entregarán, a partir de esta semana, las transferencias monetarias correspondientes al quinto ciclo del año: 58.895 hogares en el departamento están habilitados para recibir los recursos, entre el 13 y el 24 de noviembre. Un día más del anunciado inicialmente.

Para garantizar los recursos de este ciclo, la entidad invierte 23.641 millones de pesos en el departamento. Serán entregados por medio del Banco Agrario de Colombia y su red aliada.

A nivel nacional, en los hogares beneficiados hay 811.966 niñas y niños menores de 6 años. Con el nuevo enfoque de los programas, las transferencias monetarias están orientadas al cuidado de la primera infancia.

En este ciclo se fortalece el proceso de integración entre Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que ordenó el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Los objetivos de esta integración son:

Optimizar el uso de los recursos públicos.

Mejorar la identificación de beneficiarios.

Ampliar la cobertura de la políticasocial.

Garantizar entregas más oportunas y complementarias a los hogares que más lo necesitan.

La entrega del sexto ciclo de estos programas está programada del 4 al 15 de diciembre. La entidad tiene destinados 320.000 millones de pesos para cubrirlo en todo el territorio nacional.

www.prosperidadsocial.gov.co

Las fechas, puntos y modalidades para recibir la transferencia pueden consultarse en los canales oficiales de la entidad y del Banco Agrario. Las transferencias no son acumulables: los hogares deben reclamar el quinto ciclo dentro del periodo.

Para acceder a los programas de Prosperidad Social no se requieren pagos,entregardatospersonalesatercerosniacudiratramitadores;toda vinculación con los programas de la entidad es gratuita. La información está disponible en las gerencias regionales o canales de atención.