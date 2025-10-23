Más de 66 mil personas mayores en Bolívar atendidas por Prosperidad Social

La gerente regional de Prosperidad Social en Bolívar, María Alejandra Benítez Hurtado, ha liderado jornadas masivas de inscripción de personas mayores a la renta básica solidaria del Pilar Solidario, en los municipios de Cartagena, Turbaco, Turbana, Mompox, Calamar, El Carmen de Bolívar, Clemencia y Hatillo de Loba.

En este departamento, la entidad ha logrado inscribir, de manera virtual y presencial, a más de 66.000 potenciales beneficiarios.

A estas jornadas se suman las búsquedas activas e inscripciones puerta a puerta realizadas en los corregimientos de Puerto Rey, Bayunca, La Boquilla y Pasacaballos (Cartagena) y en Caracol (El Carmen de Bolívar); y en las veredas El Yucal (Calamar), y en La Victoria y La Ribona (Hatillo de Loba).

En articulación con la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, las JAC de Cartagena, Turbaco, El Carmen de Bolívar y Clemencia; y con el apoyo de las administraciones municipales, Colpensiones, la Unidad Solidaria, Colombia Compra Eficiente y Supergiros, Prosperidad Social avanza en las inscripciones para que ninguna persona mayor en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad se quede sin acceder a la renta básica solidaria o bono pensional de 230.000 pesos mensuales.

“Lo más importante es devolverles a nuestros viejos y viejas la dignidad. Con la renta básica solidaria buscamos reconocer ese esfuerzo de toda una vida de trabajo no compensado, porque no lograron acceder a una pensión. Estamos trabajando para saldar una deuda histórica con las personas mayores que sobreviven en condición de vulnerabilidad en el departamento de Bolívar y en todo el país. El presidente Gustavo Petro nos puso esta tarea, y la estamos cumpliendo”, destacó Benítez Hurtado.

Las próximas jornadas de inscripción se realizarán en Barrio Fino, Canapote y Cambiatón, en la ciudad de Cartagena. El viernes 24 de octubre, se llevará a cabo una jornada masiva en el corregimiento de Malagana, municipio de Mahates.

En las cuatro semanas que lleva desarrollándose la campaña, Prosperidad Social ha logrado inscribir a más de un millón de potenciales beneficiarios en todo el país, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, con la dignidad y el bienestar de las personas mayores sin pensión, y destacando el esfuerzo interinstitucional para avanzar en la implementación del Pilar Solidario de la Reforma Pensional.

Sobre la Renta básica solidaria

Con la renta básica solidaria se entregarán 230.000 pesos mensuales, que con el Pilar Solidario se otorgará a más de 3 millones de personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad que cumplan con los siguientes requisitos:

• Personas mayores sin pensión.

• Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.

• Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, que no tengan pensión.

• Campesinos.

• Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.

• Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.

Inscripción en un solo paso

Virtual: ingresar a la página web de Prosperidad Social y completar el formulario: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433.

Presencial: dirigirse a la oficina de la gerencia regional de Prosperidad Social en su departamento, a las ferias de servicios o a las brigadas móviles de la entidad, con su documento de identidad.

Estos procesos, administrados por Prosperidad Social, que custodia la información a través del Sistema de Información de Colombia Mayor, son gratuitos y no requieren ningún tipo de intermediación.

Una vez recopilada la información, se realizará la verificación y validación de los datos y posteriormente se comunicarán los resultados y los pasos a seguir.

Para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar estos procesos.

Canales de atención

En Bolívar:

Dirección de la gerencia regional: Manga Avenida Jiménez # 17 – 48, Cartagena.

A nivel nacional:

• Página web: prosperidadsocial.gov.co

• Línea WhatsApp: 3188067329.

• Línea nacional: 6013791088.

• Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 01 8000 951100.

