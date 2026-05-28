Policías de Bolívar se capacitan con Registraduría para manejo de seguridad en elecciones

En el auditorio de las instalaciones del Departamento de Policía Bolívar se desarrolló una importante jornada de capacitación dirigida a los uniformados de la institución, liderada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como parte de los preparativos para el certamen electoral de 2026.

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Durante la actividad, los funcionarios fortalecieron conocimientos relacionados con los procedimientos electorales, la protección de los puestos de votación, la cadena de custodia del material electoral y las acciones preventivas que permitan garantizar un proceso transparente, seguro y en completa normalidad para todos los ciudadanos.

La capacitación busca consolidar la articulación interinstitucional entre la Policía Nacional y la Registraduría, con el propósito de asegurar que las próximas elecciones se desarrollen en un ambiente de confianza, convivencia y respeto por la democracia.

“Nuestro compromiso es brindar todas las garantías de seguridad para que los bolivarenses puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad y transparencia. Estas jornadas fortalecen las capacidades institucionales y permiten actuar de manera coordinada para proteger la democracia”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar,

La Policía Nacional reiteró que continuará trabajando articuladamente con las diferentes autoridades para preservar el orden público y velar por la seguridad de todos los colombianos durante el proceso electoral.