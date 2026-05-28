Comerciantes proyectan un crecimiento del 25 % en las ventas del Día del Padre

La Federación Nacional de Comerciantes presentó un balance positivo sobre el comportamiento del gremio y reveló las proyecciones económicas para las próximas semanas, donde se espera un impulso significativo para el comercio organizado del país. Con una expectativa de incremento de hasta el 25% en las ventas, el sector privado busca dinamizar la actividad comercial en una de las temporadas más importantes del año.

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El presidente ejecutivo nacional de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, explicó en la Asamblea General de Afiliados que esta proyección está directamente ligada a una propuesta estratégica para modificar el calendario comercial. El dirigente gremial planteó formalmente trasladar la celebración del Día del Padre para el domingo 14 de junio, debido a que la fecha oficial coincide con el 21 de junio, día de la segunda vuelta presidencial.

La iniciativa, que ya cuenta con una excelente aceptación en el comercio y la opinión pública, busca evitar las restricciones de movilidad y la ley seca, permitiendo que las familias festejen en restaurantes y almacenes sin afectar el consumo.

Además del crecimiento en los puntos de venta físicos, el gremio proyecta un comportamiento destacado en los canales digitales. Tras registrar 4.7 millones de transacciones electrónicas el año anterior, Fenalco aspira a que durante esta jornada los pagos con tarjetas de crédito y plataformas virtuales experimenten un incremento adicional del 10%.

Expansión territorial y diálogo legislativo

En el desarrollo del encuentro corporativo se conocieron detalles sobre el crecimiento de la organización, que actualmente agrupa a 19.000 afiliados y más de 320.000 tiendas de barrio en 25 regiones de Colombia. Ante la demanda del sector empresarial, la presidencia del gremio anunció que avanza en los planes para abrir nuevos capítulos y seccionales en La Guajira y San Andrés Islas.

Asimismo, las directivas de Fenalco se reunieron con los congresistas de la bancada del departamento de Bolívar para socializar los proyectos de ley que impulsarán en el nuevo Congreso de la República, contenidos en la denominada Agenda por Colombia, la cual prioriza la defensa de la libre empresa, el estado de derecho y la libre competencia económica.

Recomendaciones por altas tasas de interés

En el plano macroeconómico, Cabal se refirió a las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés y reconoció que, aunque el escenario actual es difícil y frena la inversión, la medida es necesaria para contener la inflación, a la que calificó como el peor impuesto para los sectores vulnerables. De igual forma, el vocero atribuyó la presión alcista en los precios a políticas gubernamentales previas, como el incremento desmesurado del salario mínimo.

Frente a esta coyuntura que encarece el crédito, el líder gremial aconsejó a los consumidores ser cautelosos con el endeudamiento y preferir los pagos en efectivo para realizar las compras de la temporada. Por último, a pocos días de acudir a las urnas, hizo un llamado general a ejercer un voto consciente que respalde la democracia y las libertades económicas del país.