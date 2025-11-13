¡Vuelve la Selección Colombia! En este mes de noviembre, el cuadro nacional disputará sus últimos partidos del 2025 en los Estados Unidos. Se trata de dos compromisos que sirven a modo de preparación pensando en el Mundial 2026.

Precisamente, el primero de ellos se llevará a cabo frente a Nueva Zelanda, seleccionado que clasificó a la Copa del Mundo tras imponerse sin mayor oposición en las Eliminatorias de Oceanía. Claro está que este duelo sufrió cambios de último momento.

El partido Colombia vs. Nueva Zelanda tiene nuevo horario

En las últimas horas se confirmó la noticia de que el partido entre Colombia y Nueva Zelanda, el cual se llevará a cabo en Fort Lauderdale, sufrió a último momento un cambio de horario.

Aunque estaba programado para las 7 de la noche (hora colombiana), el enfrentamiento terminó atrasándose media hora. Es decir que se jugará desde las 7:30 de la noche.

Colombia vs. Nueva Zelanda

Fecha: sábado 15 de noviembre.

Hora: 7:30 de la noche.

Estadio: Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Así trabaja Colombia pensando en el amistoso contra Nueva Zelanda

Desde el pasado 12 de noviembre, el seleccionador Néstor Lorenzo ya trabaja con el grupo completo de futbolistas, comandados por el capitán James Rodríguez y Luis Díaz.

Precisamente, se aprovechó la jornada para realizar ejercicios físicos y con balón, todo esto en el complejo deportivo del Inter Miami.

Repase a continuación el último entrenamiento del equipo nacional: