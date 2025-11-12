“Lo que se hizo en el 2014 es nuestro punto de referencia en los Mundiales”: Mario Alberto Yepes

El histórico capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, confirmó el partido de homenaje que se jugará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. En este emotivo evento del que fue un gran central en la Tricolor, participaran varios exjugadores y algunas figuras del balompié que aún compiten en el equipo de Néstor Lorenzo.

En conversación con El VBar Caracol, el campeón de la Copa América en 2001, planteo su punto de vista sobre la renovación de la Selección y habló sobre lo que espera de este equipo para el Mundial del 2026.

Lea también: Mario Yepes confirmó a Drogba, Falcao, Saviola, James y más figuras en partido de homenaje en Cali

Yepes sobre la Selección Colombia en el Mundial del 2026

Sobre el proceso de Néstor Lorenzo: “Colombia tenía una renovación en algunas líneas, a pesar de que entraron muy bien los jugadores, en el fútbol hay momentos... Esa renovación Colombia la supo hacer muy bien, porque tiene un equipo con jugadores jóvenes que van a jugar su primer mundial y con jugadores de experiencia, como algunos de esos casos James Rodríguez, Santiago Arias, Juan Fernando Quintero y David Ospina, van a jugar su tercer Mundial”. Mencionó Yepes.

Las caras nuevas en la Selección: “En las eliminatorias tuvieron un momento difícil, donde se pudo consolidar esa renovación, hay jugadores como Jhon Lucumí, Richard Ríos y Jhon Arias, que hacen parte de ese recambio y ahora están muy adaptados al rendimiento de la Selección”.

Le podría interesar: Mundial Sub-17: ¿Cuándo juega la Selección Colombia ante Francia? Fecha y hora en 16vos de final

“Vamos a hacerle toda la fuerza del mundo para que nos vaya mejor que en 2014, que es nuestro punto de referencia en los mundiales. Hay equipo y nómina para hacerlo, vamos a tratar de que los muchachos se sientan arropados y nos representen muy bien en el Mundial”, indicó Mario Alberto Yepes.

Mario Yepes jugador de Colombia en los cuartos de final del Mundial del 2014 ante Brasil /Getty Images / Jamie McDonald Ampliar

¿Colombia debe llegar a la semifinal del Mundial?

“Seguramente, nosotros llegamos hasta cuartos de final en el 2014, pero en internas del grupo, nosotros queríamos ser campeones del mundo, no se dio, pero fuimos al Mundial con esa idea. Lo que pasa es que debemos, seguir pidiéndole títulos a la Selección, no solo a la de mayores, sino también a las femeninas e inferiores”, afirmó el exjugador de Colombia.

Debería haber exjugadores en los procesos de la Selección: “A mí me hubiera encantado que el Pibe Valderrama, me hubiera dicho, ¿Cómo ves este partido hoy?, que no hubiera podido acompañar. Hay que exigirle, no solamente a los técnicos, ni a los jugadores, sino que se debe exigir un proyecto serio con el de la Selección de Argentina”.

Lea también: ¿Preocupación en la Selección Colombia? Kevin Mier salió lesionado con Cruz Azul

Las selecciones juveniles: “En el momento en que uno vea que hay gente sabe que usar la camiseta de la Selección en el Mundial, uno como joven o como Sub-20 o Sub-17, me hago una idea... Pero nos acostumbraron a no tener esos referentes, en Argentina les puede exigir a los muchachos porque les cuentan la historia de todos los que han jugado con el número 10. Pero si preguntan acá hubo uno grandísima que fue el Pibe Valderrama, por eso tienen que exigir armar un proyecto donde haya gente que se les pueda enseñar a estos jóvenes”.