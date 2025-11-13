Caso Fucoso: fiscal menciona a Elsa Noguera durante imputación de cargos contra Nicolás Petro

Sobre la exgobernadora Elsa Noguera, la Fiscal Lucy Laborde reveló que la exmandataria departamental tuvo pleno conocimiento de los intereses de Nicolás Petro y Day Vásquez con respecto a los polémicos contratos entregados a la Fundación Fucoso.

Incluso, dio a conocer la Fiscal que Nicolás Petro habría ejercido influencia sobre la exgobernadora Elsa Noguera de manera personal e “instrumentalizando” a Day Vásquez

“La gobernadora del Departamento del Atlántico de la época, la doctora Elsa Noguera, tuvo pleno conocimiento y conciencia en relación al interés y representación, lo que representaba específicamente para el señor Nicolás Petro y para la señora Day Vásquez, además del señor Raúl Lacouture, Gustavo de la Ossa y el señor Pedro Name”, dijo.

La defensa de Nicolás Petro reveló que, al consultar ante la Corte Suprema de Justicia, no hay investigación contra la exgobernadora Elsa Noguera por estos hechos.

Raúl Lacouture, investigado

La delegada del ente investigador reveló que está en la mira el exsecretario General de la Gobernación, Raul Lacouture en otra línea de investigación junto a otros terceros que participaron en la “gestión” en la asignación de estos contratos.

“De la exposición práctica que se ha hecho en esta imputación, pues precisamente el señor Locouture y los otros intervinientes (Gustavo de la Ossa y Pedro Name) se encuentran investigados bajo otra línea procesal”, manifestó.

La audiencia continuará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 2:00 de la tarde, en donde se terminará las aclaraciones del nuevo bloque de imputación de cargos que se hizo ayer y continuará con la solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro.