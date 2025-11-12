Entérese: Maxicultura SAYCO llega a Barranquilla con música, arte y valores

Barranquilla se prepara para vibrar al ritmo de la cultura y la educación con la llegada de SAYCO Compone Cultura – Edición Maxicultura, un evento que une arte, ciudadanía y convivencia con el liderazgo de la Alcaldía Distrital.

La jornada se realizará este jueves 13 de noviembre en el Coliseo Elías Chegwin, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., con un momento central a las 10:00 a.m.. Más de 4.000 niños, niñas y jóvenes participarán en experiencias formativas en torno a la música, los valores y la cultura ciudadana.

Música, juego y valores

La edición “Maxicultura SAYCO” contará con un parque lúdico de 15 estaciones móviles, diseñadas para promover la creatividad, el respeto y el aprendizaje a través de la música. Cada espacio busca conectar a los asistentes con el poder del arte para construir paz, fortalecer la convivencia y contrarrestar la violencia y la intolerancia juvenil.

Artistas que se suman al mensaje

El evento reunirá a reconocidos artistas nacionales y locales que compartirán su talento y mensajes de civismo: Edwin Gómez “El Fantasma”, Chelito de Castro, Emje Rose, Maia, Juan Piña y El Yao estarán en tarima, llevando música, alegría y reflexión a los jóvenes asistentes.

¿Qué encontraremos en la jornada?

Durante la jornada se desarrollarán actividades artísticas, pedagógicas y recreativas que promueven el respeto, la empatía y el autocuidado. También habrá charlas sobre la importancia de disfrutar los espacios juveniles sin consumo de alcohol ni sustancias psicoactivas, además de dinámicas para el manejo de emociones y la resolución pacífica de conflictos.

Música que forma y transforma

Con esta edición especial, SAYCO reafirma su compromiso con Barranquilla y con toda Colombia: formar ciudadanos más sensibles, creativos y solidarios a través del poder transformador de la música.

El programa “SAYCO Compone Cultura” ya ha recorrido más de 24 ciudades del país, consolidándose como un referente nacional en educación musical y cultura ciudadana.