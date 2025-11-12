Precio del dólar HOY en Venezuela, 12 de noviembre, según el BCV: sigue subiendo su valor

Venezuela pasó de ser uno de los países más prósperos a uno de los más pobres del mundo y el primero, el Latinoamérica. Si bien es cierto que todo esto se debe en parte a las sanciones impuestas por los Estados Unidos, en gran parte los responsables son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes han sido acusados de ser “narcos” y de apoyar el narcotráfico en el mundo, puesto que se les vincula con el cartel de los soles.

Siendo así, el costo de vida es cada ve mayor, y las condiciones de vida, cada día, son peores. Debido a ello, muchos deciden utilizar los dólares como moneda de cambio, que el bolívar, hoy en día, no vale nada.

Precio del dólar en Venezuela para este 12 de noviembre

El Banco Central de Venezuela reciénteme presentó, el precio del dólar para este miércoles, 12 de noviembre, el cual se estableció en 233,04580000 bolívares. Asimismo, esta entidad suele publicar detalles de otras divisas en su cuenta oficial de Instagram.

Un punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio 2025.

Por otro lado, el BCV aparte de presentar el precio del dólar en Venezuela, también muestra el valor de otras monedas y la cotización que tienen, por lo tanto, si desea consultar mayor información sobre la cotización de esta y otras mondas del mundo, puede hacerlo, haciendo clic aquí. Es esencial recordar que, la página no tiene actualizaciones vigentes hasta la fecha.

Precio de otras monedas extranjeras en Venezuela HOY, 12 de noviembre

En la página del Banco Central de Venezuela se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores para este 12 de noviembre:

Euro: 270,25622288 bolívares

bolívares Yuan chino: 32,74955030 bolívares

bolívares Lira turca: 5,51889435 bolívares

bolívares Rublo ruso: 2,87882527 bolívares

Precio del dólar para el día de hoy en Colombia

En Colombia el precio del dólar ha sido todo un dilema debido a las fluctuaciones que ha presentado los últimos meses, puesto que antes, se llegó a pensar que este podría estar por encima de los $4.000 pesos colombianos.

Esto cambió después de que comenzara agosto, ya que esta divida comenzó a presentar una tendencia a la baja significativa, pues en la actualidad, si cotización estuvo por debajo de los $3.900 pesos. Siendo así, el Banco de la República, mostró en su TRM, que para este 12 de noviembre, el precio del dólar se estableció en $3.760 pesos. Un fenómeno extraño es que este valor es el mismo que se cotizó el día de ayer, 11 de noviembre, quiere decir que, su valor se ha mantenido.

