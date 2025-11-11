¡Lo más bajo del último año! Precio del dólar en Colombia para HOY, 11 de noviembre, según Banrep

El precio del dólar, que ayer presentó su precio más bajó en el último año, tuvo una nueva caída, estableciéndose así, en el valor más bajo que han visto los colombianos hace un importante periodo de tiempo, pues luego de diferentes fluctuaciones, por fin logró bajar la barrera de los $3.800 pesos colombianos.

Según la información publicada en la página web del Banco de la República, la disminución de la divisa estadounidense para el día de hoy, sería de un valor cercano a los $19 pesos colombianos.

Gracias a esto, el valor del dólar estadounidense para HOY, 11 de noviembre, se estableció según el Banco de la República, en los $3.760 COP por cada dólar.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Los valores presentados a continuación, corresponde a un promedio de las transferencias reportadas en casas de cambio y entidades bancarias, por tanto, no corresponde a un valor de referencia como lo es la TRM presentada por el Banco de la República.

Bogotá D.C. — Compra: $3,708 | Venta: $3,851

— | Medellín — Compra: $3,682 | Venta: $3,832

— | Cali — Compra: $3,743 | Venta: $3,903

— | Cartagena — Compra: $3,650 | Venta: $3,910

— | Cúcuta — Compra: $3,760 | Venta: $3,800

— | Pereira — Compra: $3,750 | Venta: $3,840

Buscan dar fin al cierre de gobierno más largo de la historia

Desde el pasado 1 de octubre, se decretó el cierre de gobierno de Estados Unidos, una situación dada luego de que el congreso no aprobara las leyes de gasto solicitadas por Donald Trump, las cuales, son necesarias para financiar las agencias federales. Por tanto, se estableció un estado de suspensión de actividades por una parte importante de trabajadores del estado, mientras se alcanzaba un acuerdo.

Sin embargo, dicha situación ha ido empeorando a medida que pasan los días y no se logra llegar a un acuerdo en el congreso, de tal modo, que han transcurrido 41 días y ya se estableció como el cierre de gobierno más largo en la historia de dicho país. Sin embargo, durante este lapso, cerca de 1 millón de trabajadores federales han tenido que suspender actividades, o peor aún, han continuado laborando sin recibir su pago.

Por esta razón, recientemente se llegó a un acuerdo entre Republicanos y Demócratas, para pasar un proyecto de ley a la Cámara de Representantes con el fin de levantar finalmente, el cierre de estado. Se espera, que dicho proyecto sea debatido, aprobado y firmado por el presidente Donald Trump, el próximo miércoles 12 de noviembre. Pues el día de hoy, martes 11, es día feriado en el país.

Precio del Euro en Colombia

Según la información presentada en la página web del Grupo Aval, el precio del Euro en Colombia presentó una disminución de un valor cercano a los $30 pesos colombianos. Por esto, el precio de la divisa utilizada en la Unión Europea, se estableció para hoy, 11 de noviembre, en un valor cercano a los $4.343 pesos colombianos.

