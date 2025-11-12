Precio del dólar hoy en Colombia, 12 de noviembre: ¿seguirá devaluándose su valor en el país?

En Colombia el precio del dólar ha sido todo un dilema debido a las fluctuaciones que ha presentado los últimos meses, puesto que antes, se llegó a pensar que este podría estar por encima de los $4.000 pesos colombianos.

Esto cambió después de que comenzara agosto, ya que esta divida comenzó a presentar una tendencia a la baja significativa, pues en la actualidad, si cotización estuvo por debajo de los $3.900 pesos. Siendo así, el Banco de la República, mostró en su TRM, que para este 12 de noviembre, el precio del dólar se estableció en $3.760 pesos. Un fenómeno extraño es que este valor es el mismo que se cotizó el día de ayer, 11 de noviembre, quiere decir que, su valor se ha mantenido.

Hasta el momento, el Banrep no se ha pronunciado frente a esta tendencia a la baja del dólar en el mercado colombiano, sin embargo, puede llegar a significar una ventaja para algunos comerciantes que necesitan productos e insumos extranjeros, ya que el precio de estos, puede mantenerse o en su efecto, bajar.

Cierre del dólar en Colombia para el día de hoy, 12 de noviembre

A diario, el cierre del dólar lo presenta el grupo AVAL, esta entidad es un conglomerado empresarial que se dedica a una variedad de actividades económicas y financieras. De esta manera, el precio del cierre que estableció este grupo para este 12 de noviembre, es de $3.735 pesos.

Asimismo, se debe tener en cuenta que estos valores se actualizan a diario después de la 1:30 p.m., a excepción de los fines de semana, donde no existe un reporte.

Precio del euro HOY en Colombia, para este 12 de noviembre

Existen diferentes páginas web que estudian y realizan un seguimiento activo a las diferentes monedas que se mueven en el mundo, en este caso, Investing es una de estas plataformas que se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, productos, insumos, empresas y más. Teniendo en cuenta esta información presentada, el precio del euro, para el día de hoy, 12 de noviembre, se estableció en $4.326 pesos colombianos.

Dólar hoy en Colombia en las casas de cambio de las principales ciudades

La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día. Un dato importante a tener en cuenta es que, estas casas de cambio se encargan de establecer la tarifa para los clientes. Este es el precio en las principales ciudades de Colombia:

Bogotá D.C.: te compran $3,730 – te venden $3,850

te compran $3,730 – te venden $3,850 Medellín: te compran $3,680 – te venden $3,830

te compran $3,680 – te venden $3,830 Cali: te compran $3,850 – te venden $3,990

te compran $3,850 – te venden $3,990 Cartagena: te compran $3,750 – te venden $3,980

te compran $3,750 – te venden $3,980 Cúcuta: te compran $3,760 – te venden $3,800

te compran $3,760 – te venden $3,800 Pereira: te compran $3,730 – te venden $3,800

