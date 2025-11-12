El intercambio de inmuebles entre Armando Benedetti y Ricardo Leyva, en Barranquilla

Caracol Radio conoció que el apartamento ubicado en el piso 27 del edificio Iluminatta, ubicado en el norte de Barranquilla, es habitado actualmente por Ricardo Leyva, reconocido empresario y promotor de eventos musicales.

El nombre de Leyva ha tomado relevancia durante las últimas horas al ser el dueño de la mansión que fue objeto de allanamiento este martes 11 de noviembre por parte de la Corte Suprema de Justicia, en el exclusivo sector de Lagos de Caujaral, en donde reside la esposa e hijos del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Esta casa periodística conoció que el apartamento del edificio Iluminatta fue adquirido por el ministro del Interior, por un valor de 1.860 millones de pesos, financiados a través del Fondo Nacional del Ahorro.

Más detalles del inmueble

El inmueble fue adquirido en septiembre del 2025, tiempo que coincide con el momento en que Benedetti y su familia se mudaron a Lagos de Caujaral. Aún no es claro el acuerdo al que habría llegado el ministro Benedetti con el empresario Leyva para el intercambio de inmuebles.

Esto se conoce luego de las advertencias por millonario contrato que obtuvo Leyva a través de RTVC por más de 7.900 millones de pesos para la organización de un evento cultural en el marco de la cumbre de la Celac, que se realizó entre el 8 y 10 de noviembre en la ciudad de Santa Marta.

Leyva hoy es el propietario de la residencia hasta donde la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, llegó a realizar un allanamiento, tras asumir el contrato de leasing.

El inmueble perteneció al cuestionado empresario colombo-venezolano Álex Saab, quien lo entregó como parte de una dación en pago al banco Scotiabank Colpatria, para saldar una deuda de aproximadamente 2.000 millones de pesos en 2011 (equivalente a unos 3.800 millones hoy) según las investigaciones.