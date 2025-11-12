¿Están aumentando los accidentes con peatones en el Atlántico? Autoridades prenden las alarmas

Tras el reciente accidente en la vía al mar, en jurisdicción de Puerto Colombia, donde una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas, las autoridades de tránsito encendieron las alarmas ante el repunte de casos.

En conversación con Caracol Radio, el director de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, reveló que este año los siniestros viales aumentaron un 11% en las vías secundarias del departamento, aunque destacó una disminución en las carreteras nacionales.

“Según nuestras estadísticas más recientes, en la red secundaria del departamento del Atlántico los accidentes han aumentado en un 11%, mientras que en las vías nacionales se registra una reducción del 23%. Este incremento no solo se presenta a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Actualmente estamos cerrando las cifras del mes de octubre y el próximo 15 de noviembre tendremos un balance parcial que nos permitirá conocer con mayor precisión el comportamiento de la accidentalidad en el Atlántico”, explicó Granados.

Malambo, uno de los municipios con mayor riesgo

Granados señaló que, según los diagnósticos más recientes, Malambo es uno de los municipios con mayor riesgo para los peatones, debido al alto flujo vehicular y a la falta de señalización en varios puntos críticos.

El funcionario advirtió que esta situación preocupa especialmente en el contexto de la temporada de fin de año, cuando suelen incrementarse los accidentes asociados a la velocidad y el consumo de alcohol.

Refuerzan controles por temporada de fin de año

Ante este panorama, el Tránsito del Atlántico anunció el refuerzo de los operativos de control y prevención vial, con el fin de reducir la siniestralidad y promover una movilidad más segura.

“El gobernador Eduardo Verano de la Rosa ya firmó el decreto de pico y placa que busca unificar las medidas que actualmente aplican el departamento y los municipios que deseen acogerse. Este decreto se está socializando durante el mes de noviembre para entrar en vigencia en diciembre y continuar durante el próximo año. En la misma medida se incluye una restricción para motocicletas en las vías secundarias entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, una acción preventiva que ya se implementó el año pasado durante diciembre, enero y Carnaval, con resultados positivos en la reducción de la accidentalidad. Esta coordinación entre el departamento y los municipios, incluida Barranquilla, que también contempla una restricción similar, busca mitigar los accidentes nocturnos, especialmente aquellos relacionados con el consumo de alcohol y la conducción a altas horas de la noche”, dijo.