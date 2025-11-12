Palmira lidera en el Valle las Pruebas Saber 11° y escala posiciones a nivel nacional

La Ciudad de las palmas marca la diferencia en la educación.

El municipio de Palmira volvió a destacarse en el ámbito académico al consolidarse como la ciudad número uno del Valle del Cauca en los resultados de las Pruebas Saber 11° del 2025.

Durante el acto de reconocimiento, la Alcaldía de Palmira, y la secretaría de Educación Municipal, exaltaron a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) que obtuvieron los mejores puntajes.

El municipio no solo mantuvo su liderazgo regional, sino que además avanzó del puesto 21 al 15 a nivel nacional, mejorando su promedio general de 278 a 283 puntos.

Resultados

El progreso académico de Palmira se atribuye al Programa de Calidad Académica Integral (PROCAI). Este modelo bandera integra estrategias como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Transporte Escolar, la dignificación de las manipuladoras de alimentos, el Programa de Bilingüismo, la infraestructura educativa y la formación docente.

Gracias a esta articulación, Palmira ha logrado fortalecer una política educativa integral que garantiza la permanencia y el éxito académico de los estudiantes palmiranos.

Reconocimiento a la excelencia

En el evento se reconoció a 56 jóvenes por su desempeño excepcional: 27 obtuvieron el primer lugar y 29 alcanzaron el segundo lugar en sus respectivas instituciones.

Entre ellos se destacan los tres puntajes más altos del municipio:

Miguel Ángel Cujía Papamija, con 445 puntos, de la IEO Sebastián de Belalcázar (zona rural).

con puntos, de la IEO Sebastián de Belalcázar (zona rural). Sofía Mosquera Riaño, con 440 puntos, de la I.E. San Vicente.

con puntos, de la I.E. San Vicente. Jhoan Sebastián Estrada Márquez, con 416 puntos, de la I.E. Juan Pablo VI.

Estudiantes con mayor puntaje Icfes, en Palmira, Valle. Ampliar

Estos jóvenes representan el talento, la disciplina y el compromiso que caracterizan a la comunidad estudiantil palmirana.