Gestión internacional de recursos, a través de banca multilateral para salvar el Tren de Cercanías

Se conformará una Comisión de Expertos para iniciar la ruta hacia el Metro de Cali.

Luego de lamenter la decisión del presidente Gustavo Petro de retirar el aval a las vigencias futuras del Tren de Cercanías, el alcalde de Cali Alejandro Eder la calificó como “una afrenta contra Cali y el Valle del Cauca”.

Ante esta decisión del gobierno Nacional, el mandatario presentó tres anuncios clave que marcarán la hoja de ruta del desarrollo urbano, económico y de transporte de la ciudad.

Se trata de una estrategia regional para sacar adelante el Tren de Cercanías, la creación de la Comisión de Expertos para el proyecto del Metro de Cali, y el radicado del proyecto de acuerdo de estímulos tributarios “Sistema Recupera”.

Eder anunció un plan de choque con cinco acciones concretas que permitirá mantener en marcha el proyecto:

1. Gestión internacional de recursos, a través de la banca multilateral y de inversión para explorar alianzas público-privadas.

2. Gira diplomática, con embajadas de países aliados interesados en cofinanciar el sistema.

3. Articulación con el sector privado nacional, mediante un mecanismo colectivo de financiación.

4. Activación del convenio interinstitucional entre Cali, Jamundí y la Gobernación del Valle para avanzar en la construcción del Tren.

5. Incorporación de Yumbo y Palmira a la financiación de los estudios de factibilidad de los nuevos tramos.

Además, Eder invitó a los futuros candidatos presidenciales a comprometerse públicamente con la financiación del Tren de Cercanías:

“El próximo presidente debe firmar ante notaría que su primer acto de Gobierno será garantizar los recursos para el Tren. Cali merece respeto y continuidad en sus proyectos estratégicos”.

Comisión de Expertos

El alcalde confirmó la conformación de una Comisión de Expertos que se encargará de trazar la hoja de ruta para que Cali inicie el camino hacia la construcción de su Metro.

“Un Metro no es un lujo, es una necesidad. Si Cali no empieza a planearlo hoy, quedará rezagada para siempre”, sostuvo Eder.

La comisión estará integrada por 10 miembros, entre ellos el propio alcalde, y contará con representantes de la academia, los gremios y expertos técnicos en movilidad. Su misión será entregar, a más tardar en el primer semestre de 2026, un diagnóstico técnico y financiero sobre la viabilidad del sistema.

Eder explicó que este proyecto no reemplaza el Tren de Cercanías, sino que lo complementa como parte de un ecosistema integrado de transporte masivo.

Estímulos tributarios

El tercer anuncio del alcalde giró en torno al nuevo proyecto de acuerdo de estímulos tributarios, resultado de las recomendaciones de una Comisión de Expertos en materia fiscal.

Bajo el nombre “Sistema Recupera”, la iniciativa busca reactivar el empleo, fortalecer la competitividad empresarial y mejorar la estructura tributaria de la ciudad.

Entre las principales medidas destacan:

• Eliminación del pago de estampillas Procultura y Prodesarrollo en más de 60 trámites.

• Exoneración del impuesto de Industria y Comercio (ICA) a empresas nuevas del sector tecnológico.

• Beneficios tributarios para sectores estratégicos como textil, alimentos, cultura, salud y educación.

• Implementación del esquema de Obras por Impuestos, que permitirá financiar proyectos urbanos y reducir hasta en un 50% los tributos de quienes participen.

• Reducción del ICA del 20% al 8% para impulsar las microempresas y la generación de empleo.