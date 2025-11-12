Cali

Cali renueva sus plazas de mercado

Las obras y transformaciones cuentan con una inversión que supera los 5.000 millones de pesos, en Alfonso López, El Porvenir, La Floresta y Siloé

Cali renueva sus plazas de mercado

Esteban Herrera

La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, avanza en la recuperación de las plazas de mercado de Alfonso López, El Porvenir, La Floresta y Siloé, con el objetivo de modernizar su infraestructura, mejorar la salubridad y fortalecer la economía popular.

La intervención, que supera los $5.000 millones de inversión, incluye adecuaciones locativas, modernización de redes hidrosanitarias, pisos, cubiertas, iluminación y manejo de residuos.

En La Floresta, se destinan $546 millones para renovar redes y pisos; en Alfonso López, las obras benefician a más de 600 comerciantes con mejoras en cubiertas, drenaje y zonas de carga; y en El Porvenir, se modernizan las redes sanitarias y la señalización interna con una inversión superior a $1.000 millones.

Por su parte, Siloé completó la primera fase de recuperación, con una inversión mayor a $3.500 millones que benefició a más de 200 familias.

La directora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, Noralba García Moreno, destacó el impacto de estas acciones:

“Estas obras permitirán mejorar las condiciones de salubridad, seguridad y funcionalidad de las plazas de mercado, beneficiando a comerciantes y consumidores, y promoviendo entornos limpios, ordenados e higiénicos para la comercialización de alimentos”.

Asimismo, resaltó el compromiso institucional con la recuperación de estos espacios tradicionales:

“Cada plaza de mercado recuperada nos lleva a garantizar la cadena de seguridad alimentaria con espacios que cumplen con todos los requerimientos de salubridad. Se incentiva que todos volvamos a las plazas, a consumir y a entender que hacen parte de nuestra tradición como ciudad”.

Estas acciones no solo mejoran las condiciones físicas y sanitarias de las plazas, sino que también promueven espacios más seguros, ordenados e inclusivos, con zonas adecuadas para personas mayores y con discapacidad. Además, refuerzan la identidad barrial y el papel de las galerías como puntos de encuentro, abastecimiento y tradición caleña.

