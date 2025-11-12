Disidencias FARC continúan generando alteraciones de orden público en el Valle

Combates y ataques a la Policía en el Valle del Cauca por acciones de las disidencias de las FARC

En las últimas horas se reportaron combates entre el Ejército Nacional y la compañía ‘Adán Izquierdo’ zona rural de Guacarí, Valle, así como ataques con explosivos contra subestaciones de Policía en el municipio de Jamundí.

En Guacarí, los enfrentamientos ocurrieron en la vereda Alto de Guacas durante una operación militar dirigida contra integrantes de ese grupo armado, señalado de cometer homicidios, extorsiones, hurtos de motocicletas y vehículos, además de ataques a empresas públicas en los municipios de Guacarí, Ginebra y Buga.

Durante la operación, tres presuntos integrantes de las disidencias fueron capturados, entre ellos dos mujeres. Dos de los detenidos resultaron heridos. Las autoridades incautaron fusiles, rifles, escopetas, armas cortas, municiones, uniformes y panfletos con mensajes extorsivos.

“Posterior al combate se logró la captura de dos hombres más que pertenecerían a la estructura ‘Adán Izquierdo’. Se trata de alias Suricato y Caicedo, quienes eran buscados por homicidio, porte ilegal de armas y otros delitos”, señaló el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional.

Por otra parte, en Jamundí se registraron ataques con drones cargados de explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles. Horas más tarde, fue hostigada la subestación de Potrerito, hechos atribuidos presuntamente al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las FARC.

Las autoridades mantienen presencia en la zona para evitar nuevos ataques y garantizar la seguridad de la población civil.