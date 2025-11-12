Medellín y América, en duelo clave por la fecha 20 de la Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir

Independiente Medellín jugará ante América de Cali, la última jornada del todos contra todos, en el estadio Atanasio Girardot, por el partido correspondiente a la fecha 20 de la Liga Colombiana.

En la última jornada del campeonato colombiano se dará un duelo de rojos. El Poderoso de la Montaña, es líder de la Liga con 37 puntos, ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase, pero espera ganar este compromiso para quedarse con el ‘punto invisible’ y ser cabeza de grupo en los cuadrangulares.

En su último partido empató con Envigado 1-1 en la semifinal de la Copa Colombia y avanzó a la final, tras ganarle 2-1 en el marcador global. En este juego el goleador Francisco Fydriszewski, salió lesionado en una de sus rodillas, según el parte medicó indicó de momento no requiere intervención quirúrgica y seguirá el proceso médico.

🇦🇹 ¡𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 👹



🆚 Independiente Medellín

📆 Jueves, 13 de noviembre

🕖 7:00 p.m.

🏟️ Atanasio Girardot

📺 @WinSportsTV pic.twitter.com/H4xFoZ98KT — América de Cali (@AmericadeCali) November 11, 2025

Por otra parte, América de Cali llega a este juego con la obligación de conseguir la victoria, para ratificar su puesto dentro de los ocho. En este momento, ocupa la séptima posición con 29 y debería obtener los 3 puntos, para sacarle ese diferencia a sus rivales, que también aspiran a clasificar a los cuadrangulares.

Si se produce un empate entre Medellín y América, dependería de los resultados de los demás partidos que se jugarán en simultánea. En la pelea por entrar a las finales están; Alianza que es octavo con 29 puntos, Santa Fe que se ubica noveno con 28 unidades y Águilas Doradas en la decima posición con 27.

Hora, fecha y cómo seguir el partido

El compromiso entre Medellín y América de Cali, se jugará en el Atanasio Girardot el jueves 13 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. (hora Colombia). En simultáneo se estarán otros siete partidos y los podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto de la página web.