Día y hora para el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana 2025-II

Este jueves terminará la fase regular del fútbol colombiano, jornada en la que se definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares finales y los dos equipos que liderarán cada uno de los grupos en la próxima instancia del certamen.

Cinco equipos pelean por la ventaja deportivo de cara a la próxima instancia; mientras que otros cinco luchan por los dos cupos restantes al interior de los ocho mejores del fútbol colombiano.

Dos partidos de la fecha 20 se disputarán el miércoles, ya sin ninguna trascendencia alguna para el torneo; mientras que los ocho restantes se estarán disputando de manera simultánea durante este jueves, a partir de las 7:00PM.

¿Cuándo será el sorteo de los cuadrangulares finales?

La Dimayor anunció que el sorteo de los cuadrangulares finales se realizará este mismo jueves, a partir de las 9:15PM, una vez terminen los partidos de la última fecha del presente campeonato.

El sorteo podrá seguirse a través de la transmisión en vivo de Caracol Deportes, así como también el minuto a minuto por la página web de Caracol Radio.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que el sorteo de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a las 9:15 P.M.… pic.twitter.com/PzXskUeWUl — DIMAYOR (@Dimayor) November 11, 2025

Así se jugará la fecha 20

Miércoles 12 de noviembre

[4:00PM] La Equidad Vs. Pereira

[8:20PM] Boyacá Chicó Vs. Millonarios

Jueves 13 de noviembre

[7:00PM] Llaneros Vs. Envigado

[7:00PM] Santa Fe Vs. Alianza

[7:00PM] Águilas Doradas Vs. Tolima

[7:00PM] Medellín Vs. América

[7:00PM] Unión Magdalena Vs. Fortaleza

[7:00PM] Pasto Vs. Bucaramanga

[7:00PM] Cali Vs. Once Caldas

[7:00PM] Junior Vs. Nacional