Dura baja del DIM para enfrentar al América

América de Cali buscará su tiquete a los cuadrangulares ante DIM, que no tendrá a figura clave. Durante la definitiva fecha 20 de la Liga Colombiana, el conjunto antioqueño buscará la ventaja deportiva en la siguiente fase, que consta del ‘punto invisible’ durante su enfrentamiento en el Estadio Atanasio Girardot, el jueves 13 de noviembre, a partir de las 7:00 pm.

Ambos clubes luchan por un objetivo y deberán jugar con los resultados que se den durante los demás partidos, que serán de manera simultánea, aunque América y Medellín tienen la primera opción de conseguir los respectivos propósitos.

Diego Moreno no jugará frente a América de Cali

Producto de ser expulsado frente a Deportivo Pereira durante la jornada anterior, en la goleada 1-4, Diego Moreno no estará habilitado para el técnico Alejandro Restrepo para el duelo clave.

Moreno anotó los goles de la clasificación para la final de Copa en la serie ante Envigado, que finalizó con el marcador global 2-1, y suma 5 goles y 2 asistencias durante las competencias locales, en 2025.

¿Qué necesita DIM para conseguir el punto invisible?

Debe ganar para mantenerse en el primer puesto de la competencia con 40 unidades, y pese a tener la misma diferencia de gol de Atlético Nacional, pero con mayor goles a favor, y de superar la diferencia de gol de Atlético Bucaramanga, DIM tiene depende de tres resultados para soltar el ‘punto invisible’.

Esto es lo que necesita Medellín para conseguir el punto invisible en la Liga Colombiana

Es decir, para que Independiente Medellín pierda esta posibilidad, debe perder o empatar con América y que ‘Leopardos’ y verdolagas consigan tres puntos durante la última jornada. Además, en caso de ganar, debe ser por igual o mayor diferencia de gol con relación a las tentativas victorias de sus contendientes por la ventaja deportiva.