Junior vs. Nacional en Liga Colombiana: hora del partido que podría definir el “punto invisible”

¡Se define la fase del todos contra todos en la Liga Colombiana! Teniendo en cuenta que se juega la clasificación a los cuadrangulares, ocho de los diez partidos a disputarse se jugarán en simultáneo con el objetivo de garantizar el Fair Play.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 20 DE LA LIGA COLOMBIANA: FECHAS Y HORARIOS

Y es que no solo se definen los últimos dos cupos a las finales, también quedarán listos los equipos que oficiarán como cabezas de serie y en dicho sentido gozarán del “punto invisible”.

Justamente en la lucha por el liderato se encuentra Atlético Nacional, equipo que despuntó tras la salida del entrenador Javier Gandolfi y en estos momentos se encuentra segundo con 37 puntos.

Junior vs. Nacional en Liga Colombiana: hora del partido

Atlético Nacional tendrá que definir su futuro en el Metropolitano de Barranquilla frente al Junior, cuadro que ya está clasificado y por ahora piensa en abonar terreno en la reclasificación. El partido se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a partir de las 7 de la noche y usted podrá seguir todos los detalles en la transmisión especial de Caracol Radio.

En caso de ganar, el verde asegurará su lugar entre los dos líderes de la Liga. El empate o la derrota lo dejarán dependiendo de lo que hagan en sus respectivos compromisos Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima e incluso el mismo Fortaleza.

Una vez finalizada la jornada, Dimayor comenzará con el sorteo de los cuadrangulares.

Novedades en Junior y Nacional

Para este partido, Junior de Barranquilla tendrá como gran novedad la baja de José Cuenú, quien terminó siendo expulsado en el último partido y recibió una sanción de tres partidos por irrespetar al juez central. Así pues, el zaguero central se perderá también las primeras fechas de los cuadrangulares.

En cuanto a Nacional, las ausencias llegan por cuenta de David Ospina, quien se unió a la Selección Colombia para los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, y Andrés Sarmiento, que se sigue recuperando de una lesión muscular en su pierna derecha.