Jóvenes de Sabaneta, Antioquia, ganaron el “HACK4FUTURE”, evento organizado por Senatic y OIT

Medellín

Culminó el “HACK4FUTURE”, un reto que organiza la alianza entre el Ministerio TIC, el Sena y la Organización Internacional de Trabajo, OIT.

En este cierre, que se hizo de manera virtual, reunió a los equipos finalistas de los grados 11 de diferentes regiones colombianas con el equipo de SENATIC, OIT y los jurados, que evaluaron a los postulados y las ideas presentadas por las instituciones educativas.

Durante esta etapa, seis equipos presentaron los proyectos finalistas ante el jurado conformado por representantes del Ministerio TIC, el SENA, la OIT, y la invitada especial, Ximena Duque, presidenta ejecutiva de FEDESOFT.

Según explicaron los organizadores, “los jurados destacaron el avanzado nivel técnico y creativo de las propuestas, señalando que muchos de los prototipos mostraban avances tecnológicos sorprendentes y una madurez profesional admirable para jóvenes de educación media”.

¿Qué es HACK4FUTURE?

Esta estrategia estimula el pensamiento creativo, la innovación tecnológica y la resolución de problemáticas sociales reales y busca demostrar que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la transformación social.

Con este reto, se desafía a los aprendices a proponer soluciones en dos categorías: Ciberseguridad e Inclusión Social y Diversidad.

Para esta versión, fueron más de 200 equipos participantes en el país, de aprendices SENATIC, quienes enviaron sus propuestas desde diferentes municipios y regiones.

¿Quiénes son los ganadores?

Para este reto, reconocieron el trabajo y las propuestas del equipo “Ctrl+Alt+Win+F5”, de la Institución Educativa María Auxiliadora de Sabaneta, Antioquia, liderado por el aprendiz de grado 11, Jeanfranco Velásquez, en la categoría Ciberseguridad.

Para la categoría de Inclusión Social y Diversidad, ganó el Equipo TAURUX, de la Institución Educativa Batata del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, liderado por Taliana Reyes.

Desde la organización indicaron que “ambos proyectos se destacaron por su originalidad, impacto social, claridad en el discurso y una presentación creativa que conquistó al jurado”.

Otros ganadores

Los seis equipos finalistas fueron reconocidos como ganadores nacionales, recibiendo “premios significativos en reconocimiento a su esfuerzo, talento y compromiso con el aprendizaje.

Desde SENATIC, se exaltó además la labor de los instructores a nivel nacional, quienes con su dedicación y acompañamiento constante hicieron posible que los jóvenes llegaran a este nivel de desempeño”, indicaron desde la organización de HACK4FUTURE.