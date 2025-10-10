La OIT impulsa el talento joven con la Feria Empresarial SENATIC en Sabaneta y Medellín

Con el propósito de fortalecer el talento joven y promover la innovación, los días 16 y 17 de octubre se llevará a cabo la Feria Empresarial SENATIC 2025, una iniciativa conjunta del Ministerio TIC, el SENA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La feria busca visibilizar los proyectos productivos y las ideas innovadoras desarrolladas por aprendices durante su formación técnica. Este espacio se consolida como un punto de encuentro para la creatividad, el emprendimiento y la construcción de redes de colaboración entre jóvenes de distintas regiones del país.

Fechas y horarios

La primera jornada se realizará el miércoles 16 de octubre en la Institución Educativa María Auxiliadora de Sabaneta (calle 56 sur # 38-117), mientras que el jueves 17 de octubre la actividad se trasladará a Medellín, en la Institución Educativa José Eusebio Caro (carrera 50A # 93-77). En la capital antioqueña participarán al menos cinco instituciones educativas más, sumando a decenas de estudiantes, docentes, instructores, representantes institucionales y aliados del sector productivo.

Durante ambas jornadas, que iniciarán a las 8:00 a.m., los asistentes podrán disfrutar de muestras de emprendimientos, demostraciones tecnológicas, presentaciones artísticas y testimonios de jóvenes que han hecho de la formación técnica un camino hacia la empleabilidad y el desarrollo.

Con el apoyo del Ministerio TIC, el SENA y la OIT, esta iniciativa contribuye al fortalecimiento del talento joven y a la consolidación de una cultura emprendedora que impulsa el crecimiento de las regiones.