“Gonawindúa: el corazón del mundo” conmovió a Cali en la Bienal Internacional de Danza

En el marco de la séptima edición de la Bienal Internacional de Danza de Cali, se presentó la obra Gonawindúa, El Corazón del Mundo, creada por Teatro CENIT en alianza con la Organización Gonawindúa Tayrona (OGT), inspirada en la cosmovisión del pueblo Kogui.

Durante 57 minutos, el público presenció un poema visual poderoso que invitó a reflexionar sobre el cuidado y respeto por la naturaleza, un principio ancestral transmitido por los llamados “hermanos mayores”.

El mensaje de los “hermanos mayores”

La presentación acercó al público urbano a los saberes ancestrales y símbolos del pueblo Kogui, originario de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Entre los artistas se encontraba José María Pinto, quien compartió la profundidad del mensaje que trajeron a la ciudad.

Gonawindúa, El Corazón del Mundo. Ampliar

“Queríamos que la gente entendiera que en el mundo hay contaminación y destrucción de la naturaleza. Ese fue el mensaje que vinimos a traer a Cali”, expresó José María Pinto, integrante del grupo Kogui participante en la obra.

Del corazón de la Sierra Nevada

El grupo viajó desde Santa Marta hasta Cali en un trayecto que combinó tierra y aire, con escalas en Bogotá. El indígena relató que el proceso artístico ha sido fruto de tres años de ensayos, donde la danza se convirtió en un puente entre la espiritualidad y la conciencia ambiental.

“Decidimos salir a dar mensajes, a mostrarle a la sociedad que el ser humano está destruyendo bosques y quebradas. El agua es sagrada, sin eso no podemos vivir”, agregó el representante indígena.

La respuesta del público fue conmovedora: muchos salieron con lágrimas, tocados por la fuerza simbólica del mensaje y la energía de los intérpretes.

Reflexión desde el territorio

Durante su paso por Cali, José Pinto también compartió una observación que invita a la reflexión ambiental:

“Vimos mucha contaminación en las quebradas. Eso no nos gustó. Es importante decirle a la gente de Cali que mejore esas aguas, porque ahí viven peces, aves y animales que necesitan sobrevivir. Nuestros hijos también van a necesitar de eso”, afirmó.

Su voz resumió la esencia de Gonawindúa: un llamado a escuchar con el cuerpo, pensar con el corazón y habitar la naturaleza como territorio sagrado.

Arte, espiritualidad y conciencia ambiental

La obra “Gonawindúa: El Corazón del Mundo” no solo fue un espectáculo escénico, sino un acto de comunicación espiritual y ecológica, donde el movimiento, la música y la palabra indígena se fundieron en un mismo lenguaje.

Desde la Sierra Nevada hasta el corazón de Cali, los Kogui recordaron que la danza también puede ser una oración por la vida.