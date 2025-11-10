Asocaña alerta, cinco trabajadores asesinados y siete heridos en lo que va de 2025

El gremio azucarero rechazó el crimen ocurrido en zona rural de Padilla y advirtió que en 2025 ya van cinco trabajadores asesinados en la región.

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) y los ingenios azucareros denunciaron el asesinato de un trabajador del sector azucarero, ocurrido este fin de semana en zona rural del municipio de Padilla, al norte del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por el gremio, el trabajador hacía parte de un grupo que adelantaba labores de cosecha de caña cuando fue atacado por hombres armados.

A pesar de los esfuerzos por trasladarlo a un centro asistencial en Puerto Tejada, el trabajador falleció debido a la gravedad de las heridas.

Hechos violentos contra trabajadores rurales

Este nuevo crimen se suma a una preocupante serie de hechos violentos registrados en el suroccidente del país.

Según Asocaña, ya son cinco los trabajadores asesinados y siete los heridos en diferentes ataques ocurridos durante 2025 en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

La agroindustria de la caña de azúcar ha sido históricamente una fuente clave de empleo y desarrollo para la región, pero la persistencia de la violencia rural ha incrementado la vulnerabilidad de los trabajadores del campo, quienes enfrentan riesgos constantes en medio de sus labores diarias.

Llamado al Gobierno

Frente a la gravedad de la situación, Asocaña reiteró su llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades locales y a las fuerzas de seguridad para que adopten medidas efectivas de protección en las zonas rurales donde operan los ingenios y comunidades agrícolas.

“Reiteramos el llamado al gobierno Nacional y a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad en esta región, donde los trabajadores del campo y las comunidades rurales continúan siendo víctimas de la violencia armada”, indicó el gremio.

Claudia Calero: “Esto no puede seguir así”

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, expresó su indignación ante este nuevo asesinato y señaló que el país no puede seguir normalizando la violencia contra quienes trabajan la tierra.

Pronunciamiento de la La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña)

“Esto no puede seguir así. Los trabajadores del campo necesitan garantías para vivir y también para trabajar en paz. Que pare la violencia en nuestros territorios”, afirmó Calero.

Asimismo, la dirigente gremial recordó que la agroindustria de la caña genera miles de empleos directos e indirectos en el suroccidente colombiano, por lo que resulta urgente garantizar condiciones dignas y seguras para los trabajadores rurales.