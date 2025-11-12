Falleció el segundo habitante de calle implicado en la explosión de una granada al sur de Bogotá

Por medio de un comunicado, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. informó que, pese al esfuerzo del equipo interdisciplinario de salud, que brindó atención médica, quirúrgica e integral, el ciudadano falleció a causa de las múltiples heridas provocadas por el artefacto explosivo. El deceso se produjo en el Hospital Occidente de Kennedy.

Vale la pena recordar que los hechos ocurrieron el martes 11 de noviembre, cuando, pasadas las 7:00 de la noche, las autoridades recibieron una alerta por una explosión en el puente vehicular que conecta los barrios Patio Bonito y El Tintal, en la localidad de Kennedy.

Al llegar al lugar y realizar el traslado de los habitantes de calle al centro asistencial, las autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los implicados, quienes, según el Laboratorio de Criminalística y la Policía de Investigación Criminal, habrían estado manipulando un artefacto explosivo.

Por ahora, las autoridades investigan la procedencia del artefacto, mientras que la Alcaldía Local de Kennedy anunció la realización de un Consejo de Seguridad, liderado por la alcaldesa local Karla Marín, con el fin de analizar este caso y otros hechos recientes de violencia, como el linchamiento de un conductor en estado de alicoramiento.