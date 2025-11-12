Capturan a tres integrantes del Clan del Golfo responsables del secuestro de dos policías en Urabá

Urabá, Antioquia

El GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a alias “Eder”, “Aldair” y “Marlon”, presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado “Clan del Golfo” en el Urabá antioqueño.

Los tres hombres eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto, tras su presunta participación en el secuestro de dos uniformados adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), ocurrido el 31 de octubre de 2024 en el corregimiento de Mulatos, Urabá.

De acuerdo con las investigaciones, los policías fueron interceptados por hombres armados que los trasladaron a una zona rural de Necoclí, donde fueron despojados de sus prendas de vestir y armas de dotación, además de ser amenazados y agredidos durante 12 horas de cautiverio.

Alias “Eder”, con una trayectoria criminal de más de cinco años dentro de la estructura, fungía como cabecilla de zona en los corregimientos El Mellito y Zapata, y habría sido el responsable de ordenar el secuestro de los uniformados.

El Coronel Edgar Andrés Correa Tobón Director Gaula Policía Nacional expresó “En esta acción policial también fueron capturados alias Aldair y alias Marlon, quienes sometieron a cruentos y degradantes tratos a los uniformados durante su cautiverio. Les hurtaron sus armas de dotación y demás pertenencias mientras lanzaban amenazas contra su vida”

Las autoridades establecieron que esta subestructura del “Clan del Golfo” tenía presencia y actividad delictiva en los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá y en los corregimientos aledaños de Necoclí (Antioquia), donde se les vincula además con homicidios, narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado y hurtos.