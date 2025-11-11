Trágico accidente de tránsito al norte de Armenia cobró la vida de una mujer motociclista

Armenia

En la tarde del lunes 10 de noviembre se presentó el siniestro vial en la carrera 14 con calle 13 norte en inmediaciones del paradero de buses de la Universidad del Quindío donde una mujer que se movilizaba en una motocicleta con placas OXQ 34E murió en el lugar de los hechos.

El reporte oficial lo entregó el secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño quien manifestó que en el accidente resultaron involucrados un bus de servicio público adscrito a la empresa Tinto y una motociclista que lamentablemente falleció debido al fuerte impacto.

“Se presenta un hecho de tránsito en el sector de la carrera 14 con calle 13 norte. Esto es más adelante del semáforo peatonal que tenemos a la altura de la Universidad del Quindío, donde desafortunadamente eh hay un siniestro vial entre un bus de servicio público y una motocicleta y pierde la vida la motociclista, una mujer", informó.

Señaló que establecieron lo correspondiente en cuanto a la información para trasladarla a la Fiscalía General de la Nación y que avance en las investigaciones para esclarecer el caso.

“Estamos levantando toda la información y los actos urgentes para entregar a la Fiscalía General de la Nación y continuar con la investigación de este lamentable hecho. No tenemos todavía hipótesis", mencionó.

Debido al fatídico hecho se registró por varias horas congestión vehicular debido al cierre de la vía mientras se adelantaba el procedimiento correspondiente.

El Ejército entregó un comunicado debido a que una camioneta apareció en el hecho y mucho se especuló a través de las redes sociales.

Pronunciamiento del Ejército

El Comando de la Octava Brigada, unidad adscrita a la Quinta División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que:

1. En horas de la tarde de hoy, 10 de noviembre, ocurrió un accidente de tránsito en el norte de la ciudad de Armenia, Quindío, en donde lamentablemente falleció una mujer que conducía una motocicleta, quien fue atropellada por un bus de servicio público.

2. En la vía donde se presentó el hecho transitaba un vehículo asignado al Ejército Nacional y, cerca de este, se movilizaba la mujer afectada en el siniestro. El soldado conductor del vehículo oficial descendió del mismo e inmediatamente informó a su superior sobre la situación ocurrida entre el bus y la motocicleta.