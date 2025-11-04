Cuatro heridos deja aparatoso accidente de tránsito en el puente Helicoidal en Calarcá en el Quindío

Armenia

Cuatro personas heridas por accidente de tránsito en el puente Helicoidal en Calarcá, Quindío.

El siniestro vial se presento sobre las 11 de la mañana de hoy martes 4 de noviembre en el descenso final de la vía la línea en el puente Helicoidal en el municipio de Calarcá en el Quindío.

Impacto del accidente en la vía la línea

En el hecho se ven involucrados tres vehículos, un carro particular gris, una volqueta y una turbo, debido a la fuerza del impacto la volqueta terminó prendida en llamas por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos de Calarcá para controlar las llamas.

Reporte Policía de Calarcá

El secretario de Gobierno de Calarcá, Mario Castaño Arango y el Capitán Andrés Celis, comandante de la Estación de Policía de Calarcá, entregaron el reporte sobre el accidente de tránsito ocurrido en el puente Helicoidal.

El funcionario explicó “Nos encontramos desde el puente de Helicoidal del municipio de Calarcá, donde tuvimos un desafortunado accidente con varios vehículos involucrados. El parte hasta el momento es de tres hombres y una mujer heridos, afortunadamente, no tuvimos pérdidas fatales.

El Capitán Andrés Celis, comandante de la Estación de Policía de Calarcá, por su parte señaló “se desplegó toda la capacidad institucional de la Policía Nacional con nuestros policías de tránsito, policías de la estación de policía Calarcá para atender esta contingencia.

Y añadió “También nos permitimos informar que, de acuerdo con nuestro personal de bomberos, vamos a adelantar todas las actividades necesarias para restablecer el flujo vial por esta importante vía que nos da ingreso a nuestro municipio.

“Nos estaríamos tardando aproximadamente entre 6 y 8 horas. Queremos decirle a toda la comunidad, a todas las personas que se encuentran esperando que el flujo vial se restaure, que estamos adelantando y agilizando esas actividades para seguir garantizando las buenas condiciones de movilidad" puntualizó el oficial.

Este es el segundo accidente que se presenta en el mismo puente Helicoidal en menos de una semana, el anterior dejó como saldo un conductor herido, luego de se que volcara el tractocamión cargado de café.