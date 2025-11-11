Suspenderán la atención a los usuarios en la Secretaría de Movilidad de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Secretaría de Movilidad de Ibagué suspenderá la atención a los usuarios desde el mediodía del viernes 14 de noviembre debido al traslado que se hará sede.

Según el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, la nueva sede estará ubicada en la carrera Quinta con calle 44, calzada ascendente, donde hasta hace un tiempo funcionada la sede de una EPS.

“La Secretaría de Movilidad inicia el traslado de sede por lo que tendremos atención hasta el mediodía del viernes 14 de noviembre y esperamos retornar con la atención a los usuarios el lunes 24 de noviembre”, dijo Rodríguez.

Esta es la cuarta sede que tendrá la Secretaría de Movilidad en los últimos años, esta dependencia es una de las que más ha cambiado de ubicación, casi en cada gobierno o administración se trastea. Además, hace parte de la larga lista de dependencias del municipio que pagan altos costos en arrendamiento.

“En esta nueva sede continuaremos trabajando para brindar una mejor atención y servicios más eficientes a todos los ibaguereños. Además, su ubicación facilitará el acceso para la comunidad”, manifestó Rodríguez.

Dato: la Secretaría de movilidad se traslada de la sede ubicada en la vía al sector del Puente de la Vida a una zona más central, en este caso a la calle 44 con Quinta. Se espera que los espacios que han sido adecuados sean acordes para la atención a los ciudadanos.