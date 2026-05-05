Nuestros jóvenes no están solos: Alcaldía Ibagué por amenazas a integrantes del CMJ

Ibagué

Luego de las denuncias publicadas por Caracol Radio sobre las amenazas vía WhatsApp contra la integridad de cuatro integrantes del Consejo Municipal de Juventud de Ibagué, la Alcaldía convocó una mesa de trabajo en la que también participaron las Plataformas Municipales de Juventud y entidades como la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Personería e ICBF, además del equipo jurídico y psicosocial de la dirección de infancia,

Tras este encuentro se puso en marcha una ruta integral de atención orientada a garantizar la seguridad, el bienestar y el ejercicio libre de la participación juvenil, a través de cuatro líneas de acción:

1. Atención psicosocial inmediata, con acompañamiento profesional y seguimiento a los casos.

2. Asesoría jurídica inmediata, para la activación de denuncias y rutas de protección.

3. Articulación con autoridades, como Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para la verificación de los hechos y el avance de las investigaciones.

4. Coordinación institucional, junto a Personería y Defensoría del Pueblo para la protección de derechos y el control preventivo.

Algunos consejeros han manifestado situaciones que afectan su tranquilidad. Frente a ello, la institucionalidad ha respondido de manera articulada para brindar respaldo y avanzar en la identificación de los responsables.

“Contamos con una ruta clara que integra acompañamiento psicosocial, jurídico y trabajo directo con las autoridades. Nuestro mensaje es contundente: Nuestros jóvenes no están solos y vamos a garantizar sus derechos”, afirmó Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario.

La Administración Municipal reiteró su compromiso de acompañar a los jóvenes, escuchar sus voces y garantizar espacios seguros de participación. Además, se comprometió a fortalecer la articulación y el apoyo al subsistema de juventudes con acciones pedagógicas y acompañamiento técnico, promoviendo entornos de respeto, diálogo y construcción colectiva.