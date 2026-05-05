“Ha faltado apoyo del Gobierno nacional”: alcalde de Chaparral sobre la minería ilegal

Tolima

El alcalde de Chaparral, Helbert González Mora, cuestionó lo que considera falta de apoyo por parte del Gobierno nacional para hacer frente a la problemática ambiental y social de la minería ilegal en su municipio y otras poblaciones del sur del Tolima.

Según el mandatario, meses atrás entregó al Ministerio de Ambiente, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y otras autoridades un documento que expone el avance del fenómeno en Chaparral, sin que exista hasta ahora una respuesta contundente.

“Lo digo claramente, ha faltado apoyo del Gobierno nacional porque le están soltando la responsabilidad a los alcaldes y a los directores de oficina, y nosotros no tenemos las herramientas ni los medios para controlar un problema tan sensible como este”, señaló González.

El mandatario local indicó que la minería ilegal se ha extendido en sectores como las riberas del río Tuluní, Hato Viejo y Lemayá, donde se han descubierto retroexcavadoras y unidades dedicadas a la extracción ilegal de oro.

“Los municipios como Chaparral tienen varias zonas de ingreso y uno entiende que la fuerza pública no tiene la capacidad humana ni logística para frenar el problema. Por eso lo digo claramente, esto tiene que ser una acción integral de todas las instituciones para poder frenar esta situación”, agregó.

Chaparral se ha convertido en uno de los nuevos focos de la minería ilegal, controlada en parte por el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, al igual que ocurre en Ataco y Coyaima, municipios también ubicados en el sur del Tolima. Solo en Ataco, la minería ilegal ha arrasado más de 230 hectáreas de bosque.