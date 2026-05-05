Proyecto busca un presupuesto fijo para mantenimiento de escenarios deportivos de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el IMDRI socializó ante el Concejo el acuerdo por la sostenibilidad de los escenarios deportivos que permitirá que cada año se otorgue el 2% del presupuesto general del municipio para el mantenimiento de los escenarios deportivos de Ibagué.

“Nosotros estamos trabajando por el acuerdo por el deporte, la firma será en el mes de junio, pero nosotros también hemos trabajado con el Concejo Municipal en una serie de acuerdos que van a cambiar la historia del IMDRI”, dijo Felipe La Rota, gerente del Instituto Ibaguereño para el Deporte y la Recreación.

Uno de los acuerdos permitirá la sostenibilidad de los escenarios deportivos, situación de la que se ha discutido en varias oportunidades en el Concejo de Ibagué debido a que se ha construido infraestructura, pero no se ha garantizado el mantenimiento de estos.

“Este proyecto permitirá dejar un presupuesto asegurado, que no dependerá de la voluntad de los alcaldes que vengan o los gerentes, permitirá la sostenibilidad de los escenarios deportivos y del deporte en la ciudad de Ibagué”, dijo La Rota.

El funcionario destacó que el porcentaje sería aproximadamente al 2% del presupuesto general del municipio al deporte.

¿No se tendría que aumentar el costo del alquiler de los escenarios a los deportistas?

Según Felipe La Rota, gerente del IMDRI, ya se está comercializando la publicidad en los escenarios deportivos que permitirá tener una mayor apropiación de recursos para su sostenimiento.

“Los recursos irán a un fondo que manejará los ingresos por concepto de publicidad que serán utilizados en cinco líneas de gastos lo que hará que la transparencia de estos recursos tenga una veeduría”, puntualizó.