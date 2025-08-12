Cinco capturados en medio de una pelea entre tramitadores de la Secretaría de Movilidad de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de 5 personas en medio de un hecho de intolerancia que se registró a los alrededores de la Secretaría de Movilidad.

“En el barrio Berlín personal del CAI Mirolindo realizó la captura de cinco hombres de edades entre 27 y 51 años por un hecho de intolerancia que derivó de una riña reciproca”, dijo el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Al igual el oficial sostuvo que “Las personas fueron trasladadas a centros asistenciales donde el personal médico de turno informó que tres de ellos tenían heridas por golpes en diferentes partes del cuerpo sin gravedad, mientras que dos resultaron con heridas por armas cortopunzantes”.

Finalmente, las autoridades indicaron que este hecho de intolerancia no tiene relación con las protestas que se han realizado en la ciudad por parte de conductores de plataforma.

Caracol Radio consultó a Lucero Cárdenas representante de una de las dos agremiaciones que reúne a tramitadores de la Secretaría de Movilidad sobre lo sucedido, esta persona manifestó que desde la semana anterior apareció un grupo de personas que se encontraban ofreciendo trámites a unos costos más elevados y al parecer engañando a los usuarios, lo que generó la diferencia.

“Estos señores que realizan transporte ilegal acá en la Secretaría de Movilidad están ahora haciendo trámites y están cogiendo a los usuarios con cobros excesivos, además piden plata que, para los funcionarios, cuando acá no cobran ese tipo de trámites”, dijo Cárdenas.

A la vez manifestó que “Yo no puedo hacer nada si mis hijos vienen porque están bravos porque les trataron mal la mamá y fuera de eso le pagaron al papá delante de los policías”.

Por ahora no hay pronunciamiento por parte de la Secretaría de Movilidad que involucra a gestores de tránsito, que si bien es cierto no trabajan con el municipio, sí prestan este tipo de servicios a los usuarios que llegan a esta dependencia de la administración local.