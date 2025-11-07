¿Tomarán medidas contra los piques ilegales en Ibagué?

Ibagué

La Secretaría de Movilidad de Ibagué anunció que adelanta un estudio por medio del cual se analiza la toma de posibles medidas en la ciudad para contrarrestar los denominados piques ilegales en la zona del Aeropuerto Perales.

“Venimos haciendo una serie de controles en compañía de la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional con el objetivo de persuadir la no participación de esta serie de actividades”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Según el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, solo unos pocos motociclistas son los que infringen las normas de tránsito generando accidentes y afectando la seguridad de otros actores viales.

“Muy seguramente como los anunciaremos cuando finalicen los estudios correspondientes vendrán medidas, restricciones con el objetivo de poder garantizar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de la ciudad”, dijo el secretario de movilidad.

A la vez, el funcionario resaltó que no se puede permitir en la ciudad que unos pocos alteren la tranquilidad de muchos “Los motociclistas buenos de Ibagué son mucho más, los moteros necesitan cambiar la cara que se tiene”.

Dato: según las cifras entregadas por parte de la Secretaría de Movilidad el 85% de los muertos en accidentes de tránsito corresponde a motociclistas. En lo corrido del 2025 en la capital del Tolima han perdido la vida 65 personas. El último caso se registró precisamente en la zona de Santa Cruz comuna 9, donde perdió la vida un joven de 18 años identificado como Samuel Santana Peñaloza.