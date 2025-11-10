Autoridades de Ibagué impusieron más de 100 comparendos de tránsito el fin de semana

Ibagué

Según Giovanni Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, el equipo de agentes de tránsito impusieron más de 100 comparendos en el segundo fin de semana del mes de noviembre.

En total, se impusieron 105 órdenes de comparendos a conductores que infringieron las normas de tránsito, 9 de ellos por conducir en estado de embriaguez.

Posada recaló que cada fin semana en la capital del Tolima se sorprende a conductores en estado de embriaguez, lo que preocupa a las autoridades porque las cifras son constantes.

“En materia de siniestralidad, se reportaron 16 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 27 personas lesionadas”, resaltó Giovanni Posada al referirse al balance operacional.

Por otra parte, se confirmó otra víctima fatal en la vía que conecta a Ibagué con el municipio de El Espinal, lo que aumentó la cifra de víctimas fatales en la ciudad a 66.